"Nous ne sommes pas d'accord" avec l'interdiction ponctuelle de la chasse, réagit Carole Delga sur France Bleu

Invitée de Ma France sur France Bleu ce vendredi, la présidente PS de la région Occitanie et soutien d'Anne Hidalgo, Carole Delga, a critiqué la proposition du candidat écologiste Yannick Jadot d'interdire la chasse pendant les week-ends et les vacances et défendu une écologie "d'accompagnement".

La présidente PS de la région Occitanie, Carole Delga, était l'invitée de Ma France ce vendredi. Interrogée sur la dimension écologique du programme de la candidate socialiste à la présidentielle, Anne Hidalgo, dont elle est l'une des porte-parole, Carole Delga a défendu une écologie "du faire", qui réconcilie "écologie et économie". "La question de l'écologie est centrale dans le projet pour la France, c'est d'ailleurs ce que dit Anne Hidalgo et ce qu'elle a démontré comme maire de Paris" a-t-elle affirmé. "Parmi les maires des capitales mondiales, elle est l'une des plus engagées sur la question de la transition écologique et énergétique, elle a un vrai bilan, donc nous partageons avec EELV l'idée d'une priorité à l'écologie".

"Pas de diktat et d'interdiction"

"Après, ce que nous incarnons avec Anne Hidalgo, c'est l'écologie du faire, celle qui sait concilier économie et écologie, celle qui est dans l'accompagnement, et pas dans le diktat ou l'interdiction", a poursuivi la présidente de la Région Occitanie évoquant le candidat écologiste à la présidentielle Yannick Jadot.

"Nous avons des points communs sur de nombreux sujets avec Yannick Jadot - sur la question de la rénovation énergétique, de la priorité aux transports collectifs... - mais nous avons aussi des différences : quand j'entends qu'il souhaite interdire la chasse pendant les week-ends et les vacances, nous ne sommes pas d'accord."

Ce vendredi sur BFM, le candidat d'Europe - Ecologies - Les Verts à la présidentielle 2022 a indiqué qu'il voulait "qu'on puisse se balader dans la nature", mentionnant les nombreux accidents de chasse touchant les particuliers, et notamment le "promeneur qui a pris une balle à côté d'un cimetière", jeudi, en Haute-Savoie.

