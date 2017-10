"Nous ne sommes pas les médecins des morts".

Visite du service de médecine légale du CHU de Montpellier, l'un des plus fréquentés de l'hôpital mais aussi l'un des plus méconnus.

C'est un lieu qui inspire beaucoup les polars, séries, voire les films d'horreur et qui est pourtant très mal connu: le service de médecine légale du CHU de Montpellier sort de plusieurs mois de rénovation, pour moderniser l'institut médico légal et améliorer la prise en charge des victimes de violences.

Le service est composé de 3 unités fonctionnelles: l'institut médico-légal, l'unité médico-judiciaire et une unité mobile © Radio France - Ciavatti

3 millions d'euros ont été investis pour des équipements dernier cri dans les deux salles d'autopsie située en sous-sol au niveau moins deux. Nouvelles tables inox, éclairage puissant, réseau informatique, un système de visioconférence qui permet aux enquêteurs d'assister à l'examen sans forcément se déplacer.

Au dessus de la table, deux caméras filment l'autopsie que les enquêteurs peuvent alors suivre en direct et à distance. © Radio France - M. Ciavatti

Le service a réalisé 600 autopsies l'an dernier, et autant cette année en 9 mois seulement. Une hausse synonyme de progrès explique Laurent Boismenu, coordinateur de cette unité médico légale :

"Il est important d'apporter des informations aux familles" Copier

Les idées reçues ont la vie dure

Contrairement aux idées reçues, les médecins légistes ne sont pas "les médecins des morts" : ils s'occupent surtout des vivants souligne Emmanuel Maguerite, l'un des légistes du service. C'est 60 à 70% de l'activité.

La mort n'est qu'une petite partie de notre métier explique Emmanuel Marguerite, légiste au CHU de Montpellier Copier

Chaque année l'unité médico-judiciaire, "l'unité des vivants" en quelque sorte, reçoit 2.500 victimes de violences. De tout âge, tout milieu social. Agression dans la rue, maltraitance sur enfants ou personnes âgées, violences conjugales. Depuis 2011, le service a pû recruter des infirmières spécialement formées qui assurent leur prise en charge, avant l'intervention du médecin ou des psychologues.

Dans le bureau des infirmières, une petite table où peuvent s'installer les enfants victimes avant l'arrivée du médecin. © Radio France - M. Ciavatti

Enfin, les examens des gardés à vue qui, comme le prévoit la loi, ont droit à demander la visite d'un médecin. 3.000 examens par an dans l'Hérault qui ont souvent lieu au bout de la nuit après des affaires de bagarres ou d'ivresse au volant.

Visite du service de médecine légale. Marie Ciavatti Copier

Pourquoi cette image faussée du médecin légiste, seulement occupé à découper les corps en salle d'autopsie? La télé, le cinéma selon Laurent Boismenu, mais aussi "les médias parce qu'on intervient aux assises pour des procès souvent médiatisés".

"Nous ne sommes pas les médecins des morts". Copier

Le service de médecine légale est ce lui qui, après les urgences, accueille le plus de monde au CHU de Montpellier: près de 20.000 personnes par an si l'on compte les proches des défunts. Signe que l'accueil des familles et la prise en charge psychologique sont mieux considérés, le CHU a ouvert une petite salle pour leur permettre de se recueillir.

Une petite salle, récemment aménagée pour accueillir les familles des défunts. © Radio France - M. Ciavatti

Le chef du service de médecine légale, Eric Baccino, est notre invité ce jeudi matin à 7h50