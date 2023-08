"Nous ne sommes pas seuls, même en plein milieu du Limousin" : bientôt la seconde marche des fiertés à Limoges

Toujours le fameux village associatif et ses nombreux stands, des chars musicaux lors de la marche mais aussi les fameux.ses Coloc Drag - vu.e.s dans l'émission Drag Race France - pour animer le show en soirée : la 2e édition de la marche des fiertés à Limoges s'annonce haute en couleurs ! Elle se déroule le 9 septembre prochain, organisée par Lim'Bow, le collectif d'associations de lutte contres les discriminations LGBT+. France Bleu Limousin est de nouveau partenaire de l'événement.

"Partage, fête et amour", comme mots d'ordre

"Cette marche est ouverte à tout le monde, rappelle Angel, membre de l'association Les Affolé.e.s de la Frange. On n'a pas besoin de faire partie de la communauté pour pouvoir venir et soutenir les personnes LGBT. C'est important de le dire." 2 000 personnes ont défilé l'année dernière et le collectif espère encore voir davantage de monde pour cette 2e édition. "C'est un moment de partage, de fête et d'amour, donc si vous vous sentez concernés par ces trois mots, venez !", invite simplement la militante.

"*En ce moment, on voit toutes les prides de campagne, les prides rurales qui se développent, c'est aussi important de montrer que toutes ces questions et toute cette culture ne sont pas que parisiennes, pas que 'bobo' (sic), poursuit Angel. En fait, en tant que personne LGBT ou **'LGBT friendly', nous sommes partout.* Nous ne sommes pas seuls, nulle part, même en plein milieu du Limousin."

Le programme de la 2e marche des fiertés à Limoges