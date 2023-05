"Nous ne voulons pas de nouvelle nuisances ! ", une pétition contre le parc de loisirs Motor Park à Biltzheim

Les riverains des villages proches de l'anneau du Rhin sont mobilisés contre l'installation future d'un Motor Park éphémère. Un parc de loisirs va ouvrir ses portes au mois de juin. Ce Motor Park sera ouvert de juin à septembre à Biltzheim dans le Haut-Rhin. Il sera étendu sur 5 hectares avec 26 attractions dont 24 électriques pour les enfants de 4 à 12 ans.

Un parc sur la sécurité routière et la transition énergétique assure le porteur du projet. "Il n'y aura pas de nuisances sonores. Les attractions seront silencieuses, les habitants ne les entendront pas. La circulation sera plus faible que les chiffres théoriques donnés par les opposants. Il n'y aura pas de dégradation de la nature", assure François Rinaldi le porteur du projet.

Une pétition lancée par l'association SOS nuisances

Mais les habitants sont inquiets. Ils craignent des bruits non stop. "D'une part il y aura un trafic routier supérieur à celui existant. D'autre part, le fait de créer une fête foraine près de la forêt en plus des nuisances qui existent déjà avec l'anneau du Rhin, c'est trop les habitants n'admettent plus ça", explique Christophe Dirry qui habite à Oberhergheim à moins d'un kilomètre de la future fête foraine. Une pétition a été lancée par l'association SOS nuisances. Plus d'un millier de signatures ont été recueillies.