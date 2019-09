"Nous ne voulons plus avoir peur", une marche blanche contre les féminicides à Perpignan

Perpignan, France

Près de 200 personnes, presque toutes de blanc vêtus. En tête de cortège, la famille et les proches de Christelle portent un T-Shirt avec une photo de la mère de famille de 32 ans, tuée par son compagnon dans la nuit du 5 au 6 juillet dernier à Perpignan. Ils se sont réunis samedi 7 septembre, avec des associations de lutte contre les violences faites aux femmes, pour une marche de la Place Catalogne au Castillet.

"Nous ne voulons plus avoir peur"

Devant le palais de justice de Perpignan, Michelle de Gaillande, la mère de Christelle, a pris le micro pour un discours. Sa main tremble sous l'émotion, mais la voix, elle, est ferme : "Nous ne voulons plus avoir peur. Il faut plus de moyens, il faut être plus ferme. Les services de police et de gendarmerie ne se déplacent pas toujours quand on leur signale une violence conjugale" regrette la mère.

Dans la marche, même discours. Les associations ne sont pas pleinement convaincues par les annonces faites cette semaine par le gouvernement. "Assez des discours. Les faits sont là : 102 féminicides depuis le début de l'année" tonne Katia Mingo, membre du collectif droit des femmes 66. "Les solutions sont connues. Il faut des moyens. Il faut faire confiance à ceux qui sont sur le terrain avec les victimes, améliorer les circuits de dépôt de plaintes, créer des structures particulières" détaille la militante, avant de conclure, évoquant le Grenelle : "Les premiers pas, ils sont fait souvent. Maintenant il faudrait apprendre à marcher."

Le Grenelle des violences conjugales se poursuit jusqu'au 25 novembre, date de la journée mondiale pour l'élimination de la violence faite aux femmes.