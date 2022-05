"Nous recevons des appels au secours, chaque semaine " témoigne le Centre LGBTI du Poitou

En France, les plaintes pour injures, menaces ou agressions envers les personnes LGBTI (Lesbienne Gay BI Trans et Intersexe) ont doublé en cinq ans, selon des données publiées par le ministère de l'Intérieur lundi 16 mai. "Ça se manifeste par du rejet, des insultes au quotidien, au travail, à l'école, sur les terrains de foot ou par des difficultés à accepter les différences" regrette Christian, l'un des représentants du Centre LGBTI du Poitou, "des violences qui devraient être davantage punies par la loi". "Toutes les semaines, notre boîte mail est remplie d'appel au secours de jeunes, de moins jeunes" insiste-t-il.

Eduquer pour mieux protéger

Le Centre, et plein d'autres associations du Poitou sensibilisent les habitants, en organisant des ciné-débats dans plusieurs communes, par exemple à Loudun ou Chauvigny. Des initiatives souvent soutenues par les pouvoirs publics.

Les bénévoles interviennent aussi dans les écoles du département, pour informer sur l'identité de genre et l'orientation sexuelle, comme ce 17 mai à Parthenay. La Fondation le Refuge, une fondation qui accompagne les personnes LGBTI en rupture, située depuis 3 ans dans les Deux-Sèvres, installe son stand à l'école Ernest Pérochon. "Les personnes LGBT sont certes _mieux représentées par exemple dans les séries_, sur les réseaux sociaux, mais ça ne veut pas dire que c'est mieux accepté" constate Pierre Fougereau, le référent du Refuge 79, fier de la première Marche des Fiertés de Niort, samedi dernier.

"Il reste beaucoup de droits à acquérir, comme la Procréation Médicalement Assistée pour les personnes transsexuelles" conclut-il.

" Nous sommes à l'écoute"

Christian insiste, le Centre LGBTI et les associations écoutent et soutiennent ceux et celles qui souffrent avant de donner de la visibilité. "Tous les premiers vendredis du mois, on organise les apéros arc-en-ciel, ouverts à tous et à toutes" explique notre invité. La prochaine Marche des Fiertés se tient samedi 21 mai, Place du Maréchal Leclerc, à 14h.

Une ligne d'urgence du Refuge est ouverte 24h/24 Ligne jeunes LGBT+ : 06 31 59 69 50.