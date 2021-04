"Nous resterons tant que ça ne bouge pas" : la mobilisation des intermittents du spectacle continue à Amiens

Un nouveau rassemblement s'est tenu ce dimanche après-midi, devant le cirque Jules-Verne d'Amiens occupé en partie depuis un mois. La coordination des intermittents et précaires demande toujours le retrait de la future réforme de l'assurance chômage.

Un peu plus de 100 personnes se sont rassemblées à l'initiative de la coordination des intermittents et précaires de Picardie - Somme.

La mobilisation des intermittents du spectacle et du monde de la culture continue au cirque Jules-Verne d' Amiens ! Un peu plus de 100 personnes se sont rassemblées ce dimanche après-midi, à l'initiative de la coordination des intermittents et précaires de Picardie - Somme.

Depuis, des membres de la coordination se relaient en occupant les coursives du cirque, aidés et soutenus notamment par des étudiants en fac d'art. Une occupation pour demander le retrait de la réforme de l'assurance chômage. Car le gouvernement ne faiblit pas pour l'instant : il a déjà adopté par décret la nouvelle loi de l'assurance chômage, qui doit entrer en vigueur le 1er juillet.

Des revendications inchangées

Mais le monde de la culture ne veut pas en rester là comme l'explique Sibylle Luperce, comédienne et chanteuse sur Amiens, militante de la coordination des intermittents et précaires de Picardie Somme.

"Les revendications restent les mêmes, la première étant celle de la réforme de l'assurance chômage. Nous demandons le renouvellement de l'année blanche et son élargissement à tous les intermittents de l'emploi. Le gouvernement a dit non pour l'instant, le renouvellement sera fait au cas par cas. Nous resterons dans le cirque Jules-Verne tant que ça ne bouge pas."

Dans sa lutte, la coordination des intermittents et précaires de Picardie-Somme espère attirer de plus en plus de monde, avec des secteurs au-delà du monde de la culture, aussi pénalisés par la nouvelle loi de l'assurance chômage.

Le message très clair des intermittents du spectacle : demander le retrait de la réforme de l'assurance chômage. © Radio France - Alexandre Lepère

Des conditions d'accès plus strictes à l'indemnisation chômage

Concrètement, la réforme va changer les conditions d’accès à l'indemnisation chômage. De quoi faire baisser significativement les sommes versées par Pôle Emploi. Et pour toucher l’indemnité, il faudra désormais avoir travaillé 6 mois au cours des 2 dernières années (contre 4 mois sur les 28 derniers mois avant l'ancien mode de calcul). En clair, les intermittents du spectacle sont menacés, dans un contexte de crise sanitaire et de fermeture toujours des lieux culturels.

Au total, 102 lieux de culture ont déjà été occupés depuis un mois dans toute la France, depuis celui du théâtre de l'Odéon à Paris.

Après ce dimanche, les manifestants vont continuer de tenir des permanences hebdomadaires au cirque Jules-Verne d'Amiens de 14h à 15h30 pour discuter de l'occupation et la réforme de l'assurance chômage.