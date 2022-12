"Nous restons choqués, on ne sauve pas des vies pour finir en garde à vue" : Philippe Auzou, SNSM Calvados

Les sauveteurs en mer, des hommes, des femmes, engagés bénévolement pour sauver la vie de plaisanciers, de marins en difficulté. Une grande famille qui a fait bloc à travers le pays quand cinq des leurs, la semaine dernière, ont passé 48 heures de garde à vue à la gendarmerie de Caen .

Une garde à vue qui est intervenu 2 ans après le chavirage du Breiz , au large de Courseulles. Le chalutier avait à son bord 3 marins manchois, qui ont tragiquement trouvé la mort.

Est-ce que l'émotion et l'incompréhension sont retombés ?

Pas tout à fait. Mais je dirais qu'on est quand même un petit peu choqué par l'événement parce qu'on n'a pas trop l'habitude, quand on va sauver des vies en mer, de se retrouver en garde à vue. Les cinq sauveteurs vont plus ou moins bien, parce que c'était un choc psychologique assez violent.

Une inquiétude sur l'image renvoyée par cette garde à vue ?

Oui, absolument. On a l'exemple d'un candidat pêcheur retraité qui souhaitait rejoindre nos rangs. Et puis, malheureusement, il hésite aujourd'hui avec ce qu'il s'est passé. C'est triste d'en arriver là.

Des difficultés de recrutement ? Combien de sauveteurs en mer dans le Calvados ?

Non. En fait, on a une campagne qui débute en septembre pour les recruter et on a toute l'année pour les former. Et puis cette année, on en a une vingtaine en formation. Comme à peu près chaque année. On est à peu près au niveau des sauveteurs embarqués à 135 bénévoles variables entre 140 et 150. Au niveau des nageurs sauveteurs, c'est une grosse centaine.

Quel est l'état des vedettes et des canots de sauvetage sur le Calvados ?

La moyenne d'âge est entre 18 et 19 ans, donc on a un matériel qui est très vieillissant. On a commencé à entamer des démarches pour les renouveler. Nos partenaires et les collectivités participent un peu pour renouveler ces moyens, mais c'est un sacré coût.

Plus que jamais, la SNSM dépend des dons pour maintenir les opérations en mer

On a besoin de vous. On a le prix du carburant qui monte. On a également le programme de remplacement de la flotte. Dans le Calvados, nous, on a sept canots à remplacer dans les dix ans qui viennent, c'est très court et chacun vaut pour un montant à peu près entre 1,5 million et 2 millions d'euros. Donc c'est énorme. On essaye de rencontrer le maximum de gens, surtout au mois de décembre. On va participer au Téléthon et j'ai participé au festival à Carentan, il y a aussi des ventes pendant les fêtes de La Coquille. C'est un réel plaisir parce qu'on est au contact des particuliers qui sont nos principaux donateurs. Il faut savoir que 70% du budget de la SNSM nous est apporté par les dons.