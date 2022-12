Nous sommes 5 099 000 habitants en PACA

C'est un chiffre qui augmente de façon continue : la population en Provence-Alpes-Côte-d'Azur. D'après le dernier bulletin de l'Insee, nous étions 5 098 666 en PACA au 1er janvier 2020. Une croissance démographique principalement portée par l'excédent migratoire du Var et l'excédent naturel (plus de naissances que de décès) des Bouches-du-Rhône. La population a augmenté dans tous les départements de la région mais le Var est le département le plus dynamique.

Le Var parmi les dix départements les plus attractifs de France

Entre 2014 et 2020, la population dans le Var a augmenté de 0,7 % en moyenne par an soit un rythme environ deux fois plus rapide qu’au niveau régional et national. Le dynamisme démographique du Var s'accélère par rapport à la période 2009-2014 sous l’effet de la hausse du solde migratoire.

Toulon et Cagnes-sur-Mer gagnent des habitants, contrairement à la Seyne-sur-Mer, Hyères et Arles Au 1er janvier 2020, douze communes de la région ont une population supérieure à 50 000 habitants. Parmi elles, cinq ont plus d’habitants en 2020 qu’en 2014. L’excédent migratoire contribue également, dans une moindre mesure, à l’augmentation de la population dans les communes d’Aix-en-Provence (+ 0,6 % d’habitants par an) et de Fréjus (+ 0,7 %). En revanche, la population de Marseille croit seulement sous l’effet de l’accroissement naturel, alors qu’elle connaît un déficit migratoire.

Les Bouches-du-Rhône, département le plus peuplé de la région

Le département des Bouches-du-Rhône est le plus peuplé avec 2 048 070 habitants en 2020, soit 40 % de la population régionale. Sa population augmente moins vite entre 2014 et 2020 qu’entre 2009 et 2014 (+ 0,3 % par an contre + 0,4 %). Sa croissance repose uniquement sur l’excédent naturel du fait d’une population relativement jeune. Le solde migratoire est en effet très légèrement négatif.