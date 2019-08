Nous sommes de plus nombreux à faire nos courses le dimanche

Alors que l'ouverture dimanche dernier du Géant d’Angers sans caissiers fait polémique, une étude Nielsen publiée vendredi, montre que l'on est de plus en plus nombreux à faire ses courses le dimanche. L'activité des hypers et supermarchés le dimanche a progressé de 8.6% depuis janvier.