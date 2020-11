"Fiers de notre accent" disent les habitants de ce petit village de Dordogne

Sébastien vend ses fromages sur le marché de Saint-Avit. Pour lui, l'accent est symbole du terroir et de la convivialité

A Saint-Avit-Sénieur, petit village niché entre Lalinde et Monpazier, les habitants n'ont pas honte de leur accent, bien au contraire : ils en sont plus que fiers ! "Il est périgourdin, j'y tiens. Et chantant !" lance tout sourire Marie-Laure assise à son bureau du secrétariat de la mairie. "Cela définit une région, un département, une commune, nos origines" poursuit celle qui habite ici depuis une cinquantaine d'années. "C'est accueillant" renchérit sa collègue Sonia.

Convivialité, sourire, terroir

Sur le marché de la commune ce jeudi, une grande partie des quelques exposants ont l'accent du Sud-Ouest. "Je l'adore" s'exclame Sébastien, venu du Bugue vendre ses fromages avec son camion. Pour lui, l'accent représente, le terroir et la convivialité : "Je fais une tournée itinérante avec mon camion, je vois des anglais, des cht'is, des marseillais, il y a tout un charme. On leur demande pourquoi ils sont là, cela créer la discussion" explique-t-il.

Juste à côté, deux producteurs sont venus proposer leurs poulets fermiers. Ludovic et Nadège sont originaires du Lot-et-Garonne mais habitent Monsac près de Lalinde. Le producteur, un béret noir sur la tête, a su faire de son accent un atout : "Cela apporte un grand sourire aux gens. Que ce soit au Canada ou au Japon, cela a toujours fait rire tout le monde" dit-il.

Je n'ai jamais essayé de le perdre, je ne le renie pas - Ludovic

"Je n'ai jamais eu de problème"

Parmi les Périgourdins célèbres que l'on reconnait aussi par leur accent, il y a Dominique Mortemousque, maire de Beaumontois-en-Périgord et ancien sénateur de la Dordogne. Il ne comprend pas bien l'utilité d'une telle loi "surtout en ce moment" dit-il. Il n'a jamais souffert de son accent : "J'ai été identifié par l'accent mais ce n'est pas une gêne. Je n'ai pas eu le sentiment d'être pénalisé". Il poursuit : "Je suis surtout gêné car je parle un peu vite. Car je suis passionné !" s'amuse t-il.

On me le disait souvent quand j'intervenais au Sénat : "quand tu interviens, on se souvient de toi !" - Dominique Mortemousque

Même sentiment du côté de Nadège, la productrice de volailles de Monsac. Son accent ne l'a jamais desservit dans son ancienne vie d'ingénieure qualité : "Cela ne m'a jamais empêché d'accéder à des postes à responsabilités. J'ai travaillé à Paris et cela n'a jamais posé de problème. On me prenait au sérieux" conclut-elle.

Ludovic et Nadège sont originaires du Lot-et-Garonne mais habitent Monsac. Ces producteurs de volailles n'ont jamais été pénalisés par leur accent. © Radio France - Flavien Groyer

