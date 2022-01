"Nous sommes là et las", les maires sarthois mobilisés face au coronavirus

Avec le Covid, les arrêts maladies se multiplient dans les entreprises, mais aussi dans les écoles et les cantines. Une situation compliquée pour les maires sarthois. "A l'embauche de la cantine, il y a habituellement trois personnes, la semaine dernière il n'y en avait qu'une", raconte Emmanuel Franco, le maire d'Étival-lès-le-Mans. "Il faut que la secrétaire générale, que les élus, se mobilisent pour trouver des personnes qui pourront au pied-levé venir faire la cuisine."

"Mais au lieu de trois on a travaillé avec deux, c'était plus compliqué pour nos agents", poursuit le président de l'association des maires, adjoints et président d'intercommunalité de la Sarthe, invité de France Bleu Maine ce lundi. "Nous sommes là et las." Une situation qui pèse sur le moral des élus, mais aussi des habitants. "On sent une tension, j'ai eu le cas récemment avec un habitant que je connais très bien qui m'aurait dit habituellement 'Manu, la rue n'a pas été nettoyée', là je me suis pris un savon, je ne l'ai pas reconnu."

"On sent une tension"

"A nous aussi, élus, de faire un peu de psychologie, d'encaisser les choses, même si on est parfois désenchanté par rapport à ces changements de protocoles réguliers. Il faut se tenir à jour, les petites communes n'ont parfois pas les services administratifs dimensionnés pour avoir ces mises à jour régulières", ajoute l'élu, à qui on reproche parfois des situations qui ne sont pas de son fait comme la démographie médicale ou les mesures nationales.

Alors qu'un nouvel appel à la grève est lancé dans l'Education ce jeudi 20 janvier, le président de l'AMF 72 est partagé avec notamment l'obligation de garantir un service minimum d'accueil. "On peut comprendre les enseignants qui vivent ces difficultés au quotidien, mais les parents aussi se retrouvent dans la difficulté." En début de semaine dernière, l'association avait notamment dénoncé dans un communiqué "une stratégie à bout de souffle" dans les écoles.

L'interview complète d'Emmanuel Franco est à réécouter ici.