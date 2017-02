Dordogne : 117 nouveaux policiers cette année fraîchement sortis de l'école

L'école est finie pour les 117 élèves de l'école de la police nationale de Périgueux. Six mois et demi après leurs débuts, les voilà gardiens de la paix. Et malgré les affaires qui entachent la profession... C'est la fierté et l'espoir qui dominent

La 242 ème promotion de l'école de police de Périgueux a célébré la fin de leur cursus vendredi 24 février en présence de la préfète de la Dordogne Anne-Gaëlle Baudouin Clerc. L'occasion de prendre le pouls de ces policiers de demain.

Anne-Gaëlle Baudouin Clerc, préfète de Dordogne, a lu une lettre de Bruno Leroux (ministre de l'intérieur) qui était destiné aux nouvelles recrues

"Ma future carrière sous le signe du dévouement"

Parmi les 117 promus gardiens de la paix, Jordy Mavoka, 23 ans est très heureux d'avoir trouvé un métier dont il est fier : "Maintenant on se dit que ça y est ! C'est parti ! Nous aussi on va représenter la France et on va bosser pour devenir les meilleurs policiers possible." Lorsqu'on évoque avec lui, le désamour entre une partie de la population française et les forces de l'ordre, il est optimiste : "On est la police de demain, je pense que c'est à nous de montrer les belles choses que peut apporter la police nationale"

"J'ai un peu le trac"

Sandy Tessèdre a déjà été cadette de la République et adjointe de sécurité. A 30 ans elle devient gardien de la paix : "On sent un poids supplémentaire sur ses épaules. Avant j'étais sous la responsabilité d'autres policiers, maintenant c'est moi qui vais donner des ordres." Sandy a reçu son affectation, elle ira en Ile-de-France. "Je suis affectée au commissariat du 13e arrondissement, à Paris. Moi qui ne connais que le Sud-Ouest, j'ai un peu le trac. Mais je suis sûre que ça va bien se passer".

En tout, ils sont 117 à sortir de l'école de police de Périgueux cette année. 85 hommes et 32 femmes ont terminé leur cursus de formation qui a duré six mois et demi.