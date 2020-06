"Nous sommes les oubliés du déconfinement" : le cri de désespoir de Roger, résident d'un Ehpad près de Rouen

Roger Bréard a 86 ans, il vit en Ehpad à Petit-Quevilly, près de Rouen, et il se sent prisonnier, oublié du déconfinement. Il interpelle le Premier ministre, Edouard Philippe, sur sa situation et celle de ses camarades.

La voix de Roger Bréard ne reflète pas ses 86 printemps. Elle est vive, incisive et.. pleine de colère. Résident d'un Ehpad à Petit-Quevilly près de Rouen, l'octogénaire se sent oublié du déconfinement, oublié par le premier ministre Edouard Philippe qu'il interpelle dans une lettre confiée à France Bleu Normandie.

"Le premier ministre a dit que la liberté allait enfin redevenir la règle pour tous mais nous, en Ehpad, nous sommes toujours confinés"

Il y décrit des jours sans vie depuis trois mois. Roger s'est installé dans l'ehpad pour suivre son épouse atteinte de la maladie d'alzheimer. Il était habitué à sortir faire des petites courses, se promener et lire dans le bois en face de la résidence mais, depuis le 9 mars, l'établissement est fermé à clé et Roger s'ennuie. Il ne comprend pas pourquoi il n'a pas droit à un peu de liberté, comme tous le monde aujourd'hui, comme toutes les personnes de son âge en dehors des structures spécialisées.

Voici sa lettre :

Je suis en colère, beaucoup de gens sont en colère. Je suis en Ehpad. J'ai 86 ans. J'ai travaillé 46 ans. J'ai 30 mois d'armée, ancien combattant avec la reconnaissance de la nation. Et aujourd'hui, j'apprends que je ne suis pas français à entendre les propos de notre premier ministre " La liberté va enfin redevenir la règle" mais nous, en Ehpad, nous sommes toujours confinés et cela depuis le 9 mars 2020 ! Confinés, oui, il le fallait mais depuis le déconfinement de presque toute la population, nous sommes toujours confinés. Dans ma vie exemplaire, je n'ai jamais fait de prison mais là nous y sommes. Ma chambre, je l'appelle ma cellule. Chaque jour n'est pas un jour de vie mais un jour de mort. On attend la libération. Ce que nous demandons c'est que Monsieur le Premier ministre fasse en sorte de nous mettre comme les autres français en déconfinement et, là, la règle sera respectée avec la liberté, l'égalité et la fraternité pour tous."

Si Roger s'exprime aujourd'hui, c'est aussi pour ses copains et parce qu'il est "un gars qui se bagarre". Il insiste sur le fait que sa colère est dirigée contre le gouvernement qui les oublie et non contre la direction et le personnel de son Ehpad qui ont fait en sorte que le coronavirus reste en dehors de la résidence.