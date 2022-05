"Les gens sont prêts à s'unir" : à Strasbourg, une manifestation du 1er mai sur fond d'union des gauches

Une semaine après la réélection d'Emmanuel Macron et à six semaines des élections législatives, c'est dans un contexte très politique que s'est déroulée la traditionnelle manifestation pour la fête du Travail. Elle a rassemblé 1200 personnes à Strasbourg dans la matinée du dimanche 1er mai.

Syndicats et partis politiques affichent leur unité...

Dans le cortège, les militants de gauche espèrent qu'elle sera le point de départ d'une union vers les élections législatives. "Ce qui me fait plaisir c'est la communion des partis de gauche qui vont défiler ensemble. On espère qu'on arrivera vite à cette union, pour avoir une assemblée de gauche", relate Noriane, une étudiante de 22 ans.

À l'avant du cortège, l'intersyndicale défile avec une bannière "Résistance". À l'arrière, les militants des partis politiques ont choisi une affiche "Retraite à soixante ans" pour faire front commun. "Il est important qu'on trouve un terrain d'entente, des dénominateurs, car la souffrance des gens est forte", explique Hülliya Turan, secrétaire départementale du PCF dans le Bas-Rhin.

Les militants de gauche ont défilé ensemble avec une bannière "Pour la retraite à 60 ans" © Radio France - Jules Hauss

Globalement, ce sont les militants de la France insoumise qui sont les plus nombreux. Plusieurs d'entre eux distribuent des tracts à l'effigie de Jean-Luc Mélenchon.

... pas encore actée dans les faits

Malgré le contexte, ce 1er mai n'est pas si différent dans les faits, selon Sandra Regol, secrétaire national adjointe du parti Europe Écologie les Verts. "On aurait aimé qu'il le soit, mais on n'y est pas encore. On aurait pu arriver ensemble, rassemblés, c'était une belle idée. Mais on n'est pas encore".

Daniela, venue avec son fils Matthias, elle veut y croire. "Il faut qu'on se mobilise derrière une nouvelle union de la gauche. Celle qui veut que les choses changent. On aurait aimé que ce soit avant, on voit d'ailleurs une union par les gens plutôt que par les partis. Les gens sont prêts à s'unir. On espère que cela va aboutir".

Pascale, une manifestante qui a connu de nombreux 1er mai, désespère elle de voir si peu de monde. "Il y a un endormissement dans les mobilisations. Et puis je pense que certains ont tellement de mal à boucler leur fin de mois que la priorité c'est pas de manifester".

Autres explications avancées dans le cortège pour cette mobilisation en demi-teinte : le dimanche, qui rallie toujours moins de monde et l'horaire matinal de la manifestation.