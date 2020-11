"Nous sommes prêts" assurent les Restos du Coeur dans la Loire

Ce sont souvent des locaux mis à disposition gracieusement par les municipalités.ue depuis des années incontournables pour permettre aux plus démunis de pouvoir se nourrir décemment.

Henri Beaudoin, une 36e campagne qui devrait une nouvelle fois démontrer le caractère de plus en plus vitale de votre organisation dans la société. Vous vous attendez à un nombre de bénéficiaires en hausse ?

C'est la tendance malheureusement avec la pandémie qui touche le pays. L'été n'a pas été dans ce sens là curieusement. En tout cas nous sommes prêts. On a pris les dispositions qu'il fallait, tous les centres ont été équipés comme ils le souhaitaient. Certains ont souhaité une tente ou un barnum pour accueillir les gens à l'extérieur. On ne pourra toujours pas entrer dans les centres vues les conditions actuelles. On ne peut pas se permettre de risquer une contamination dans un centre. Une contamination c'est un centre qui ferme. C'est pas le moment.

La distribution est un casse-tête. A part à Roanne où les locaux sont neufs, ailleurs ils sont exigus..

Ce sont souvent des locaux mis à disposition gracieusement par les municipalités. Il y a une partie qui nous revient comme l'achat de barnums et là nous sommes aidés par l’État qui joue son rôle.

La question des bénévoles, de leur âge et de leur vulnérabilité est importante pour les Restos actuellement.

Quand des bénévoles souhaitent se mettre en retrait, ce qui est leur droit, car ils sont à risque nous devons nous débrouiller sans et cela pose un problème supplémentaire. On a des responsables bénévoles qui s'en occupent et qui essaient de recruter d'autres bénévoles. C'est pas simple.

Comment vous sentez vos équipes au moment de débuter cette campagne ?

Je tire mon chapeau à toutes nos équipes. Malgré tout cela ils sont présents, ils répondent à l'appel. Ils sont tous prêts à recevoir les personnes qui ont besoin de nous. Nos 16 centres sont opérationnels ce matin et c'est grâce à cette mobilisation. On parle souvent de "l'armée des bénévoles" et c'est vraiment ça. Des gens qui donnent de leur temps et de leur personne.