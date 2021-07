"Nous sommes saturés", des laboratoires et des pharmacies du Limousin croulent sous les tests covid

Depuis deux semaines, réaliser des tests antigéniques et des PCR est la principale activité de certains professionnels à Limoges comme à Brive. Depuis l'intervention d'Emmanuel Macron et l'obligation du pass sanitaire, les limousins se font essentiellement dépister pour sortir.

À l'herboristerie de Limoges près de la place Jourdan, l'activité principale depuis deux semaines consiste à réaliser des tests antigéniques : "on a l'avantage de les faire sans rendez-vous mais ça occasionne pas mal d'attente parfois. Nous avons principalement des jeunes qui veulent sortir en discothèque et des personnes qui partent en vacances", rapporte Charline qui y travaille.

avant les annonces on n'en faisait plus beaucoup, environ quatre ou cinq par jour et là je suis à une vingtaine de tests à la fin de la journée

Un kilomètre plus loin, dans la pharmacie du Fleurus, la course s'est aussi engagée depuis les annonces du Président de la République, le 12 juillet. Catherine, la pharmacienne réalise deux fois plus de tests : "avant les annonces on n'en faisait plus beaucoup, environ quatre ou cinq par jour et là je suis à une vingtaine de tests à la fin de la journée mais j'ai des confrères qui en font deux fois voire trois fois plus".

Depuis l'obligation du pass sanitaire, certaines pharmacies réalisent davantage de tests antigéniques à la fin de la semaine pour les primo vaccinés et ceux qui hésitent encore à faire le pas mais qui désirent aller en vacances ou simplement en week-end, accéder à des lieux publics comme les piscines, les campings...etc. "et après au milieu de tout ça nous avons de temps en temps des personnes malades qui veulent s'assurer qu'elles n'ont pas le covid", observe la pharmacienne.

Les laboratoires d'analyses médicales obligés de trier les demandes de rendez-vous

Le laboratoire Novabio de Brive se limite à 80 tests PCR par jour en ne prenant que les demandes de rendez-vous de personnes symptomatiques et les cas contacts pour ne pas surcharger le laboratoire : "nous ne pouvons pas répondre à toutes les demandes, nous sommes surchargés et parce qu'on a déjà du mal à rendre les résultats en 24 heures. Dernièrement nous les rendons même plus tard", explique le docteur Afolayan.

Depuis le 7 juillet, les tests PCR et antigénique sont payants pour les touristes étrangers venant en France et ne résidant pas sur le territoire national.

Pour les Français, les tests PCR et antigéniques, dits de « confort », c'est-à-dire réalisés pour se rendre dans un lieu où le pass sanitaire est obligatoire ou pour voyager, devraient devenir payants à l'automne. Seuls les tests PCR ou antigéniques prescrits par un médecin ou pour les personnes en situation de cas contact pourront être pris en charge par l'Assurance Maladie.