"Nous sommes toujours Charlie" : un rassemblement à l'appel du collectif du 11 janvier à Grenoble

Grenoble, France

"Nous sommes toujours Charlie" : c'est le message que souhaitait faire passer le Collectif du 11 janvier, qui a lancé un appel national pour des rassemblements ce samedi, cinq ans jour pour jour après les grandes manifestations en hommage à Charlie Hebdo. A Grenoble, ce sont environ 150 personnes qui ont répondu à l'appel.

On est loin des 110 000 personnes qui avaient défilé à Grenoble en 2015 après l'attentat, pourtant le sujet de la liberté de la presse est plus que jamais d'actualité dit Hélène, journaliste à la retraite et membre du club de la presse de Grenoble : "Les attaques contre la liberté de la presse sont de pires en pires. Dans les manifestations à Paris et ailleurs, on voit de plus en plus de violences policières sur les journalistes". Même constat pour Maurice Carrel, co-président du cerque laïque de l'agglomération grenobloise : la liberté d'expression est en danger. "Il y a aussi le risque de l'auto-censure. C'est ce qui s'est passé aux Etats-Unis : le New York Times a interdit le dessin politique dans ses colonnes : c'est grave, et est-ce que ça ne risque pas d'arriver en France ? Et puis, il y a les problèmes posés par les réseaux sociaux : cette banalisation des violences, des insultes, des diffamations..."

Les différentes associations organisatrices du rassemblement grenoblois ont pris la parole devant la fontaine des trois ordres sur la place Notre Dame, puis les 150 personnes rassemblées, dont pas mal d'élus, ont observé une minute de silence en mémoire des victimes.