"Nous sommes très tristes à l'idée d'aider moins", réagit le président des Restos du Cœur de la Somme

Le cri d'alerte des Restos du Cœur. Patrice Douret, président national a annoncé ce dimanche que l'association va devoir réduire le nombre de bénéficiaires de leur aide alimentaire l'hiver prochain. Les Restos ont de grosses difficultés financières avec d'un côté la hausse des prix des colis alimentaires et de l'autre le nombre toujours plus important de demandeurs.

Environ 150 000 personnes devront être éconduites dans toute la France, sans que l'on sache encore précisément quel sera l'impact de cette décision dans chaque département. Pour tous les bénévoles et pour Patrick Beaunier, président des Restos du Cœur de la Somme, c'est un véritable crève-cœur.

"Une mesure compliquée à expliquer"

"Nous sommes très tristes de cette situation, parce que notre vocation, notre objectif, nos engagements personnels au quotidien, c'est d'apporter de l'aide aux personnes qui sont le plus dans le besoin. Et là, alors qu'on voulait faire toujours mieux, on va être obligé de faire un peu marche arrière, de régresser, et donc d'apporter de l'aide alimentaire à moins de personnes", détaille Patrick Beaunier.

Toujours plus de repas distribués

Et le président samarien d'ajouter que "l'aide alimentaire que nous allons tout de même distribuer le sera en moins grande quantité pour chaque famille que ce que nous faisions précédemment. Sinon on ne peut plus faire face, on ne peut plus couvrir les besoins." Les Restos de la Somme ont apporté une aide précieuse à 12 000 familles lors de la dernière campagne. Le nombre de repas distribués est en hausse chaque année. Lors de la campagne hivernale, 2022-2023, il a augmenté de plus de 23% par rapport à la précédente.

Patrick Beaunier redoute le moment où il faudra expliquer aux bénéficiaires qu'il ne peuvent plus recevoir d'aide ou en obtenir moins. "Ce sera très compliqué. Ils ne vont pas comprendre que l'an dernier, ils avaient droit à tant et cette année ça diminue", souffle t-il.

Inflation des charges

Comme les autres associations départementales, les Restos du Cœur de la Somme font face à la hausse des coûts des denrées, "achetées en grande partie", rappelle Patrick Beaunier. D'autres part, les dons des grandes surfaces se font plus rares car plus de produits sont vendus en promo au lieu d'être donnés aux associations. Et puis les Restos doivent aussi composer avec la hausse du prix du carburant pour faire tourner leur véhicules.

Les Restos du Cœur ont également lancé "un appel aux forces politiques et économiques" pour le "lancement d'un plan d'urgence alimentaire".