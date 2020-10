"Nous voulons prendre nos propres décisions", Samia Ghali à propos du conseil scientifique à Marseille

Samia Ghali souhaite la création d'un conseil scientifique spécifique à Marseille pour gérer la crise sanitaire. La 2ème adjointe de la ville de Marseille ne veut plus être dictée par les règles prises par Paris. Le conseil municipal a validé sa proposition.

Elle ne veut plus dépendre de Paris. Ce n'est pas une déclaration d'indépendance mais ça y ressemble un peu. Samia Ghali, la 2ème adjointe de ville de Marseille souhaite la création d'un conseil scientifique spécifique à Marseille. Elle estime que les décisions qui concernent les règles pour lutter contre la propagation du virus doivent être prises "localement" par des acteurs de la vie locale : "Chaque ville a sa propre stratégie, chaque ville ne réagit pas pareil face au Covid, avec tout ce qui s'est passé à Marseille avec les bars et les restaurants et les choix qui ont été faits par le gouvernement qui ne sont pas en adéquation avec ce qui se passe ailleurs, j'ai proposé la création de ce conseil".

Samia Ghali assure que ce n'est pas un conseil en contradiction avec celui de Paris mais elle estime qu'il faut des décisions aujourd'hui "objectives". Dans ce conseil seraient associés des médecins mais pas seulement, des élus, des membres de la chambre de commerce, la préfecture mais aussi les marins-pompiers de Marseille.

Le but c'est d'avoir notre propre analyse objective - Samia Ghali

Ce lundi le conseil municipal de Marseille a validé la proposition de Samia Ghali, c'est donc désormais à la maire Michèle Rubirola de décider de sa mise en place et dans quelles mesures. Une proposition qui ne plait pas vraiment en revanche à Renaud Muselier le président de Région qui évoque dans un communiqué "un facteur de confusion et de cacophonie".