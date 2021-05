NousToutes distribue des sacs à pain avec des messages de lutte contre les violences conjugales à Guéret

Vendredi 7 mai, le collectif #NousToutes distribue 700 sacs à pain dans trois boulangeries guérétoises. Les sacs porteront des messages de prévention et de lutte contre les violences conjugales.

Si vous achetez du pain à Guéret vendredi 7 mai, vous repartirez peut-être avec un sac à pain un peu différent de d'habitude. Votre baguette pourrait être emballée dans un sachet papier où figure un "violentomètre", c'est-à-dire une échelle de violence du vert au rouge qui permet de savoir si on est en danger. #NousToutes distribue 700 sacs à Guéret dans trois boulangeries pour lutter contre les violences conjugales.

Le collectif, mobilisé contre les violences sexistes et sexuelles, a lancé cette opération à l'échelle nationale. Plus de 27.000 euros ont été levés via une cagnotte en ligne pour financer l'impression de messages de prévention sur 615.000 sacs, distribués dans des boulangeries aux quatre coins du pays.

Si jamais vous êtes en danger vous pouvez appeler le 17 ou 114. D'autres numéros peuvent également servir : le 3919 qui est un numéro d'écoute national destiné aux femmes victimes de violences, à leur entourage et aux professionnels concernés. Il y a aussi le 0.800.05.95.95, qui est le numéro du collectif féministe contre le viol. Enfin, le 115 pour les hébergements d'urgence. Enfin, sachez que le site "arrêtons les violences.gouv.fr" est accessible pour les signalements en ligne.