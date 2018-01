Après plus d'une semaine de mobilisation, les gardiens de prison s'étaient donnés rendez-vous dès 6h ce mardi matin, pour maintenir la pression avant une nouvelle réunion entre les syndicats et la ministre de la justice.

26000 Valence, France

Une centaine de surveillants sont à nouveau rassemblés devant le centre pénitentiaire de Valence ce mardi matin. Après une journée de blocage lundi, les gardiens sont plus déterminés que jamais... réunis autour de palettes en feu.

L'atmosphère s'est tendue aux alentours de 8 heures. Une trentaine de CRS sont intervenus pour débloquer la porte de la prison et laisser entrer les non-grévistes.

Contrairement à la veille, les policiers n'ont pas fait usage de gaz lacrymogène. Il n'y a pas non plus eu de bousculade. Ce mardi matin, les gardiens ont fait une haie d'honneur, dos tournés, aux CRS et aux surveillants qui allaient prendre leur poste.

L'ambiance s'est ensuite détendue.

Tension à l'intérieur

En revanche, la tension monte à l'intérieur de la prison.

Le mouvement de grève des surveillants a un impact sur le fonctionnement du centre pénitentiaire... Les repas ne sont pas distribués à l'heure, la promenade des détenus n'a pas lieu comme d'habitude, pas de visite non plus, par d'activité... Ce qui crée des crispations.

Cette nuit (de lundi à mardi) un prisonnier a mis le feu à son matelas, vers minuit. Deux surveillants ont été légèrement intoxiqués et conduits à l'hôpital avant de pouvoir reprendre leur service.

La cocotte minute c'est notre quotidien - Des surveillants pénitentiaires de Valence

Les gardiens de prison en grève ont bien conscience que leur mouvement a des conséquences à l'intérieur. "Mais la cocotte minute, on la vit au quotidien", explique l'un d'eux. Lundi, la préfecture a envoyé sept gendarmes en appui à l'intérieur de la prison, pour maintenir les activités essentielles du centre pénitentiaire. Du personnel gréviste avait été réquisitionné, mais les agents ont refusé de prendre leur poste.

Les gardiens sont décidés à rester mobilisés tant qu'ils n'obtiennent pas gain de cause... notamment des embauches et des moyens pour assurer leur mission en toute sécurité.

Une nouvelle réunion est prévue ce mardi après-midi, à 14h, entre les syndicats de surveillants et la ministre de la Justice Nicole Belloubet. La ministre qui appelle les gardiens à la responsabilité.