Nouveau concours de crèches à Cavaillon : 36 concurrents sont inscrits

Un concours de crèches provençales qui comporte quatre catégories : les réalisations avant 10 ans, celles de 10 à 15 ans et deux catégories adultes. Autant dire que le jury a le choix parmi divers créations car c’est un des critères essentiels : hormis les santons qui peuvent avoir été achetés, les décors, l’environnement, les maisons doivent être réalisés à la main. Car la crèche provençale est traditionnellement autour de l’étable de la nativité la représentation de toute une culture et de la vie d’un village avec ses artisans, ses bergers, la vie au champs mais aussi ses coutumes et habitudes de la vie quotidienne situés plutôt au 18eme siècle. Ne doivent pas manquer non plus les personnages des pastorales comme le bohémien et l’enfant ou l’aveugle et son fils sans oublier « le ravi » qui lève les bras.

Toutefois les plus poétiques sont celles réalisées par les enfants. Par exemple les six crèches qui concourent au collège La salle- Saint Charles à Cavaillon où notamment les élèves de sixième ont dressé leurs créations dans plusieurs de leurs salles de classes. Cailloux, morceaux de bois, paille agrémentés de découpages avec parfois des santons fabriqués par leurs soins donnent à ces petites crèches un charme touchant. Chaque année les enfants sont au palmarès de ce concours dont les visites des jurés au nombre de dix par équipes de deux se terminent ce mercredi 15 janvier au terme d'une tournée d'une semaine.

Une crèche d’envergure désormais célébrée hors concours

Depuis 17 ans, Florian Barriol, jeune cuisinier en milieu hospitalier, se consacre avec minutie à sa crèche qui aujourd’hui est installée sur environ six mètres carrés dans son garage. C’est une vie de village foisonnante à laquelle il nous convie. Un village à flanc de colline où l’échelle des maisons ou du moulin est respectée. Ici tout est confectionné sur place et les santons viennent pour beaucoup d’ateliers réputés. « Ah, c’est plusieurs années de travail, en famille « explique ce passionné qui a débuté adolescent sa première crèche. « Chaque année on fait une petite construction en plus , voire plusieurs. Tout est fait à la main, les petits détails, la végétation ». Plusieurs bâtiments sont éclairés, le moulin tourne, de l’eau coule à la fontaine. Tout sera démonté le lendemain de la chandeleur, le 2 février, comme le veut la tradition de la crèche provençale qui est en place le 4 décembre, le jour de la sainte Barbe. Florian Barriol rangera alors tout son décor et ses 400 santons et animaux. C’est aussi un des critères du jury qui revoit chaque année comme ici plusieurs réalisations qui s’inscrivent au concours. Le remontage permet de faire évoluer le décor, de changer de place certaines scènes, là c’est la Camargue représentée avec son port de pêche et même un phare qui a changé de place ces dernières années.

Le palmarès du concours organisé par la Confrérie du melon et des traditions provençale sera dévoilé en présence de tous les candidats le 28 janvier à 18h dans la salle d’honneur de la mairie de Cavaillon

Florian Barriol devant sa crèche hors concours et primée à part © Radio France - JM Le Ray

Une crèche où hormis les 400 santons et animaux tous les décors et batiments sont réalisés à la main © Radio France - JM Le Ray

On remarquera la partie de pétanque derrière le café du village © Radio France - JM Le Ray