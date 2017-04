Nouveau concours photo pour Milo, le jeune jurassien atteint de la trisomie 21

Milo, le petit garçon jurassien porteur de la trisomie 21 va de nouveau participer à un concours photo ! Après avoir gagné son premier concours, il va essayer de devenir la nouvelle égérie enfant de la marque de vêtement Kiabi. Les parents du garçon continuent donc leur combat contre les préjugés.

On prend des nouvelles de Milo, le petit garçon jurassien porteur de la trisomie 21. Il a déjà fait la une des réseaux sociaux, en novembre dernier quand il a gagné un concours de photos de bébé organisé par site baybee.fr. Et pour continuer à changer le regard sur le handicap, ses parents l'ont donc inscrit à un nouveau concours : celui de l'enseigne de vêtement Kiabi !

Le premier concours a fait changer les mentalités assure Emilie Bernard, la maman de Milo : "On a eu beaucoup de soutiens et beaucoup d'encouragements après le premier concours. Et certains parents nous ont même remercié de faire évoluer les mentalités par rapport à la trisomie 21". Il a fallu aussi casser les préjugés. Pour Emilie, quand on est confronté du jour au lendemain à la maladie, ce n'est pas évident. La maman affirme qu'elle aussi avait des préjugés pour son fils, qu'elle avait surtout peur pour son avenir. Mais grâce à la page Facebook, nommée Dans les Yeux de Milo, les parents ont pu montrer que vivre avec un enfant trisomique n'est pas si difficile : "Ça nous pousse dans un nouveau monde mais ce n'est pas dramatique".

Emilie Bernard, maman de Milo Partager le son sur : Copier

17.000 personnes suivent la page Facebook du petit Milo

Et "Dans les Yeux de Milo" est également le nom de l'association récemment créée par les parents. Emilie explique que cette structure aide à changer le regard de la société, a normaliser la vie des personnes porteuses de la trisomie 21 et puis surtout à mieux faire comprendre ce syndrome auprès du grand public. La maman veut aussi aider les parents qui ont des enfants atteints de la maladie : "Il faut les aider dans l'administration, toute la paperasse et puis les médecins aussi".

Milo a des séances de psychomotricité qui l'aide pour son développement physique. Et il a aussi des séances d'orthophonie qui le prépare au langage : "Il ne parle pas encore mais on a des petits massages à lui faire au niveau du visage pour lui faire prendre conscience de sa langue, de sa bouche et de ses lèvres et que ça sert à communiquer".

"L'association, c'est aussi aider les parents dans leur quotidien" Emilie Bernard, maman de Milo Partager le son sur : Copier

Les candidats à la présidentielle ne se rendent pas compte des difficultés

Emilie est formelle : "Peu importe les candidats, je pense qu'ils ne se rendent pas compte de ce à quoi nous sommes confrontés. Aussi bien au niveau financier comme au niveau prise en charge. Je pense qu'ils minimisent cette prise en charge." Emilie a du arrêter de travailler pour s'occuper de Milo. La maman affirme que si Milo a fait autant de progrès c'est qu'il est très entouré et stimulé chaque jour.

"Les candidats minimisent un peu trop les prises en charge qui sont très lourdes pour les parents comme pour n'importe quelle personne handicapée" Emilie Bernard, maman de Milo Partager le son sur : Copier

Alors si vous souhaitez voter pour Milo, rendez-vous sur sa page Facebook "Dans les Yeux de Milo". Le résultat du concours, c'est en juin. On vous donnera des nouvelles!