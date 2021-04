Confinement : un "sentiment de gâchis" pour les commerçants, enseignants et parents d'élèves du Limousin

C'est une des mesures les plus fortes annoncées par le président de la République Emmanuel Macrion hier : les établissements scolaires fermés dès ce vendredi, pour une semaine de cours à distance puis deux semaines de vacances, et des élèves de collèges et lycées qui ne retrouveront les bancs de l'école que début mai.

Un sentiment de gâchis pour le Snes-Fsu, syndicat enseignant

Une annonce qui agace Clément Vernedal, représentant du SNES FSU au lycée Edmond Perrier de Tulle. Dans cet établissement, les enseignants avaient tiré la sonnette d'alarme après plusieurs dizaines de cas positifs au Covid depuis fin février. Pourtant rien n'a été anticipé, dénonce Clément Vernedal : "On a vraiment un sentiment de gâchis. La fermeture des écoles, il aurait fallu l'empêcher, il aurait fallu l'éviter. C'est une décision qui arrive tard, on a un ministre qui est dans le déni complet, alors que nous on avait des propositions qui n'ont pas été entendues."

La colère des commerçants

Même colère chez les commerçants : avec le confinement, c'est le retour de la liste des commerces non-essentiels, 150 000 d'entre eux qui vont devoir fermer leurs portes, même si la liste des commerces autorisés à rester ouverts a été étendue par rapport aux précédents confinements.

Pour Jean-François Pailloux, président de l'association de commerçants Pignon sur Rue 87 ce confinement aurait dû intervenir bien plus tôt, dans l'hiver. "Au lieu de prendre de vraies mesures à une période où on avait le froid, où il y avait mois de circulation, où c'était moins impactant pour les commerçants, aujourd'hui on ferme les commerces à un moment où la chaleur est là. Les gens ont envie de sortir et ont envie de se faire du bien donc c'est à la mauvaise période".

Et les commerçants vont une nouvelle fois se retrouver avec des stocks sur les bras. Ce qu'il aurait souhaité ? "De grosses mesures très fermes, très respectées et très courtes dans le temps plutôt que des mesures où on ne sait pas où on va".