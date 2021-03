Nouveau confinement en Île-de-France : ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut plus faire

L'Île-de-France est confinée une troisième fois à partir de ce vendredi soir minuit et pour quatre semaines au moins : Jean Castex l'a annoncé ce jeudi soir en conférence de presse. Le gouvernement mise sur "une troisième voie" avec plus de souplesse pour les déplacements en extérieur.

Les franciliens vont vivre un troisième confinement, sept jours sur sept, à partir de ce week-end : dès vendredi soir minuit, et pour quatre semaines au moins, toute la région Île-de-France va être concernée par la mesure, comme 8 autres départements dans le pays. "En Île-de-France, le taux d'incidence est de 446, et a augmenté de 23% en une semaine, indique Jean Castex. La pression hospitalière est de plus en plus élevée, avec près de 1.200 personnes prises en charge ce soir en Île-de-France. C'est déjà plus que le pic atteint lors de la deuxième vague."

Pour ce troisième confinement, le gouvernement mise sur des mesures adaptées à l'arrivée du printemps et de l'heure d'été, avec des restrictions moins strictes pour les déplacements en plein air. "C'est une 3ème voie que nous retenons, une voie qui doit permettre de freiner sans enfermer", précise le Premier ministre. Le couvre-feu, comme dans l'ensemble du pays, passera de 18 à 19 heures dès samedi prochain. Que pourra-t-on faire ou pas : France Bleu Paris vous explique les différentes mesures.

Sorties autorisées dans un rayon de 10 km sans limite de durée

Le gouvernement a entendu la demande des élus franciliens, qui plaidaient pour un accès plus large aux espaces extérieurs, afin de laisser les habitants s'aérer. "S'agissant des déplacements hors du domicile pour pouvoir s'aérer, se promener, faire du sport, ils seront encadrés mais avec des règles plus souples qu'en mars et novembre dernier", a indiqué Jean Castex.

Concrètement, il sera possible de sortir de chez soi en journée, jusqu'au couvre-feu, "sans aucune limitation de durée" dans un rayon de 10 kilomètres autour de son domicile. L'attestation reste nécessaire. Pas question pour autant d'en profiter pour retrouver des amis prévient le Premier ministre : "le fait de rendre possible les activités en extérieur _ne doit pas être prétexte à l'organisation de barbecue ou à des regroupements_", précise-t-il.

Pour les mineurs, le sport en extérieur reste possible. _"_L'éducation physique et sportive, sur le temps scolaire, pourra reprendre normalement et les activités sportives extra-scolaire en plein air des mineurs seront maintenues", indique Jean Castex.

Shopping impossible

Comme en novembre dernier, "seuls les commerces vendant des biens de première nécessité seront ouverts, ce qui inclue les livres et la musique", indique Jean Castex. Les libraires et disquaires vont ainsi pouvoir rester ouverts. Avec le maintien du couvre-feu, faire ses courses ne restera possible que jusqu'en début de soirée. Le shopping ou les passages chez le coiffeur sont de nouveau impossibles.

"Par souci d'équité, les restrictions de vente s'appliqueront aux mêmes produits qu'ils soient vendus dans un rayon de grande surface, un commerce spécialisé ou un petit commerce de centre-ville", précise le Premier ministre.

Déplacements dans d'autres régions proscrits

Autre restriction majeure qui est de nouveau d'actualité : "les déplacements inter régionaux seront par ailleurs interdits sauf motif impérieux ou professionnel", a précisé Jean Castex, comme lors des deux précédents confinements.