Nouveau confinement en Ile-de-France : les trains vers la Bretagne sont pris d'assaut

Face à l'augmentation des cas de Covid-19 en Ille-de-France et l'augmentation de la pression dans les services de réanimation, Jean Castex a annoncé un nouveau confinement de quatre semaines à partir de vendredi minuit. La mesure concerne aussi les Hauts-de-France, les Alpes-Maritimes, la Seine-Maritime et l'Eure.

La quasi totalité des trains affichent complet

La perspective de cette nouvelle période d'isolement, un an après le premier confinement a visiblement donné des envies d'évasion aux Parisiens. Un coup d’œil sur le site de réservations de la SNCF permet de constater que la quasi totalité des trains à destination de la Bretagne ce vendredi 19 mars affichent complet.

Ce jeudi soir, il ne reste plus que quelques places pour un trajet Paris-Quimper via le train de 17h06. Même constat ou presque en direction de Saint-Malo. Seuls quelques places sont encore ouvertes à la réservation après 18h. Les TGV à direction de Saint-Brieuc sont complets. La demande est aussi très forte concernant Rennes et Vannes. Dans la cité morbihannaise, la police a constaté des arrivées massives de Parisiens dès ce jeudi.

Il y a un an l'arrivée massive de Parisiens en Bretagne avait entraîné des actes d'incivilité à Saint-Malo. Des pneus de voiture immatriculés en région parisienne avaient été crevés.