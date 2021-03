Nouveau confinement : les Franciliens peu disposés à le respecter

À la sortie de Châtelet-Les-Halles, Erwann et ses deux comparses n'ont pas d'attestation sur eux : ils sont venus de Seine-Saint-Denis, à plus de 10 kilomètres de là, pour voir des amis. "Honnêtement, on s'est donnés rendez-vous ici pour manger un truc à emporter. Oui, _on est hors-la-loi, mais il n'y a pas vraiment de contrôles_", souffle le jeune homme.

Comme lui, de nombreux franciliens ne comptent pas changer leur quotidien avec ce nouveau confinement en vigueur depuis vendredi. Les mesures se veulent plus souples pour laisser accès à l'air libre et aux espaces extérieurs. Se réunir en intérieur n'est pas recommandé, mais pas interdit non plus formellement, faute de base légale.

Pas peur des PV

Seul risque pour ceux qui tenteraient le coup : se faire verbaliser s'ils sont à plus de 10 kilomètres de leur domicile sans attestation, ou s'il y a tapage nocturne. Pas de quoi effrayer Célia : "moi _je sors quand même, je vais chez des amis_, lance-t-elle. Depuis qu'il y a le couvre-feu, je rentre après, vers 19 ou 20 heures, et je ne me suis jamais faite contrôler." Vendredi, le ministre de l'Intérieur a pourtant envoyé un télégramme aux forces de l'ordre appelant à une "particulière fermeté" pour faire respecter les règles en priorité sur le couvre-feu, les rassemblements privés sur la voie publique et la fermeture des établissements recevant du public alors qu'ils n'en ont pas le droit.

_"_Quand il y a un anniversaire, on le fait en appartement et il y a beaucoup de monde", lance Shaïma. L'adolescente l'assure : les nouvelles règles, qu'elle ne connait d'ailleurs pas, ne changeront rien à son quotidien. "On nous dit qu'on peut sortir sans limite d'horaire et qu'on peut voir les gens dehors... Ça ne change rien à part que les magasins sont fermés ! estime Kofi. La preuve, je viens de rencontrer mon pote qui rentre de Londres et on discute."

Retour des beaux jours

Certains misent sur le redoux du printemps pour pouvoir se réunir plus facilement. "Peut-être qu'on se verra en préférence dehors, car il va bientôt faire beau, assure Julie. Mais si j'ai l'occasion d'aller voir quelqu'un, même chez lui, je le fais." D'autres, comme cet habitant de Maisons-Alfort, sont plus prudents : "je fais des barbecue avec des amis, mais je ne reçois personne chez moi."

Seuls quelques franciliens croisés dans le centre de la capitale comptent rester très vigilants face à l'épidémie. "Voir les amis, dans les circonstances actuelles, ce n'est pas la priorité, estime Safaa, pharmacienne. Mieux vaut sortir pour les urgences et se préserver, mais _je comprends que ce soit dur pour ceux qui ont une vie sociale très active_."