Nouveau découpage des arrondissements en Isère

Cette nouvelle carte des 3 arrondissements de l'Isère entrera en vigueur le 1er janvier 2017.

L'arrêté rendant officiel les nouvelles limites des arrondissements de Grenoble, la Tour du Pin et Vienne vient d'être signé par le préfet de Région.

Ainsi, les 24 communes de la Communauté de Communes “Bièvre Isère” passent de l’arrondissement de Grenoble à celui de Vienne. Il s'agit des communes de Beaufort, Marcilloles, Saint-Geoirs, Bressieux, Marcollin, Saint-Michel-de-Saint-Geoirs, Brézins, Marnans, Saint-Paul-d’Izeaux, Brion, Montfalcon, Saint-Pierre-de-Bressieux, Châtenay Plan, Saint-Siméon-de-Bressieux, La Forteresse, Roybon, Sillans, La Frette, Saint-Clair-sur-Galaure, Thodure, Lentiol, Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs et Viriville.

La commune de Longechenal est transférée de l’arrondissement de La Tour-du-Pin vers celui de Vienne.

Les 6 communes de la communauté de communes “Porte Dauphinoise de Lyon Saint-Exupéry” (Anthon, Charvieu-Chavagneux, Chavanoz, Janneyrias, Pont- de- Cheruy et Villette d’Anthon) quittent l’arrondissement de Vienne pour celui de La Tour-du-Pin

Dans un communiqué, la préfecture de l'Isère explique que "ce redécoupage se justifie au regard des dernières évolutions socio-économiques des territoires. Il permet de mettre en cohérence les cadres d’intervention des pouvoirs publics et par conséquent rendre l’action publique plus efficace." Elle précise que "les demandes déposées ou adressées avant le 31 décembre et non traitées, seront instruites par le site ayant réceptionné les dossiers". Il s'agit par exemple des permis de conduire, des titres de séjours, des cartes d'identités, des expulsions locatives, etc. A partir du 1er janvier, élus comme administrés devront s'adresser au site du nouvel arrondissement de rattachement.