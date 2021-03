Nouveau défilé de l’association Nous Toutes 74 dans les rues d’Annecy pour le droit des femmes

Les rues d’Annecy seront animées samedi après-midi : défilé en violet, avec couronne de fleurs et banderoles. L'association Nous Toutes 74 organise une marche féministe en vue de la journée internationale des droits des femmes, lundi 8 mars.

Les militantes de l’association Nous Toutes 74 ont l’intention de se faire voir et entendre samedi après-midi dans l’hyper-centre d’Annecy. Une mobilisation dans le cadre de la journée du 8 mars, pour le droit des femmes.

L’objectif est de sensibiliser le plus grand nombre sur les inégalités homme - femme, les inégalités salariales, les violences faites aux femmes etc.

On veut être vu, reconnus, entendus et rassembler - Priscilla Meziani Nous Toutes 74

La marche se veut conviviale et dynamique - Nous Toutes 74

"Les discriminations faites aux femmes sont encore très nombreuses " - Priscilla Meziani, Nous Toutes 74 Copier

"L'objectif de cette marche, c'est de rassembler, qu'on soit le plus de personne possible, en violet, avec le sourire et de la conviction" insiste Priscilla Meziani, trésorière de l’association à Annecy. "Le marche part de l'esplanade devant l’hôtel de ville, jusqu’au palais de justice. Le palais de justice, c'est très symbolique pour nous, c'est là que de nombreuses femmes tentent de faire reconnaître leurs droits en terme d'inégalité ou des violences qu'elles ont pu subir".

Départ de la marche à 14h à la mairie d'Annecy.