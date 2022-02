Nouveau démantèlement du marché illégal de la Mosson à Montpellier

Les policiers municipaux et nationaux ont, de nouveau, démantelé le marché illégal qui s'installe tous les jours dans le quartier de la Mosson de Montpellier. Ils ont saisi, ce dimanche 20 février 2022, deux tonnes de nourriture qui seront remises à la Banque Alimentaire.

Le marché illégal du quartier de la Paillade, à Montpellier, a de nouveau été démantelé, ce dimanche 20 février 2022. Les policiers nationaux et municipaux sont intervenus dans le cadre d'une opération conjointe, à partir de 9h. Ils ont saisi plus de deux tonnes de fruits et légumes, remis à la Banque Alimentaire. Les forces de l'ordre ont aussi récupéré un caddie de produits d'hygiène.

Depuis quatre ans, des vendeurs à la sauvette étalent leurs marchandises au pied de la Tour d'Assas, à des prix défiant toute concurrence, ce qui plombe, considérablement, l'activité des commerces implantés aux alentours.