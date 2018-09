Avignon, France

Le nouveau directeur de l'Ecole Supérieure d'Art d'Avignon est arrivé lundi. Le mexicain Alfredo Vega Gardenas est un spécialiste de la restauration et conservation du patrimoine. Le concours d'entrée des élèves de 1° année a lieu jeudi et vendredi pour une rentrée prévue le 1° octobre. L'Ecole Supérieure d'Art d'Avignon a vécu des années délicates: difficultés financières, absence de directeur et même arrêt du recrutement des élèves de première année pour garantir l'équilibre budgétaire. 80 élèves suivaient l’enseignement artistique l'an passé dans les bâtiments face à l’hôpital d'Avignon. L'effectif devrait augmenter à la rentrée.

La mairie confirme le financement de l'école supérieure d'art

La mairie d'Avignon confirme qu'elle maintient son financement d'1,6 millions d'euros sur 1,9 millions d'euros pour cette école supérieure d'art, une des rares en France à proposer un diplôme en restauration reconnu pour des interventions sur les œuvres dans les musées nationaux français. Cécile Helle, la maire d'Avignon, estime qu'il est "important d'avoir des espaces de formation aux métiers culturels. Après les remous, l'idée c'est de dire à l'équipe et aux étudiants qu'on on croit en cette école et à sa place dans le paysage culturel. Il faut ancrer cette école dans la ville et l'ouvrir aux pratiques amateurs. L'arrivée d'un nouveau directeur est un nouvelle étape et tant mieux" assure Cécile Helle.

Le nouveau directeur de l'Ecole Supérieure d'Avignon Alfredo Vega Cardenas souhaite "moderniser l'enseignement" pour "former les étudiants mais aussi proposer une formation continue aux enseignants pour remonter le niveau de l'école". Alfredo Vega Cardenas assure qu'il construit son projet pour "renforcer la présence de l’école au niveau national et international".