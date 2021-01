Nouveau et dernier report pour l'open de tennis d'Orléans : ce sera du 5 au 12 avril !

"C'est incroyable : on en est déjà au quatrième report !" commente Didier Gérard, l'organisateur de l'Open de tennis d'Orléans. La 16ème édition aurait dû avoir lieu du 28 septembre au 4 octobre 2020. Mais la crise sanitaire en a décidé autrement.

Indispensables espaces réceptifs

Dans un premier temps, le report de Roland-Garros avait en effet contraint à décaler l'Open d'Orléans : c'était prévu du 30 novembre au 6 décembre. Mais le deuxième confinement est passé par là, obligeant à déplacer le rendez-vous du 18 au 25 janvier, puis du 1er au 7 février. Ce sera finalement du 5 au 12 avril, si tout va bien...

Ce nouveau report était inévitable, car le modèle économique de l'Open d'Orléans repose sur les prestations proposées aux partenaires, à commencer par la restauration. "On ne peut pas se passer d'accueillir les entreprises qui nous soutiennent, s'il n'y a pas d'espace réceptif pour elles et leurs clients, le tournoi ne peut avoir lieu, explique Didier Gérard. Or on sait désormais que l'activité de restauration ne reprendra pas en février."

Tournoi en avril : la toute dernière carte

C'est ce qui a guidé aussi le choix du mois d'avril : "Autant se donner le maximum de chances, que la vaccination ait produit ses effets. On serait alors le dernier tournoi indoor de la saison... 2020." Mais Didier Gérard reconnaît que ce report sera le dernier : ça passe ou ça casse ! "Si on ne peut pas le faire en avril, ce sera définitivement annulé."

Malgré tout, Didier Gérard veut toujours y croire : "Je reste mesuré, bien sûr, mais on m'a toujours enseigné quand je jouais au tennis qu'un match n'est jamais perdu tant qu'on n'a pas joué la balle de match." Difficile aussi de dire si le prestigieux tableau promis (Richard Gasquet, Lucas Pouille, Hugo Clément) pourra être réuni au printemps, "mais c'est presque secondaire aujourd'hui, l'objectif numéro un est que la vie économique, sociale et sportive puisse reprendre."