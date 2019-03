Nouveau "final" tendu pour l'acte XVII des Gilets jaunes à Toulouse

Toulouse, France

Comme chaque samedi désormais, les manifestants de l'acte XVII des Gilets jaunes se sont dispersés sous les gaz lacrymogène, ce samedi 9 mars, à Toulouse. Avant ça, le cortège a arpenté le centre-ville pendant plusieurs heures, dans le calme.

Ce sont deux défilés qui se sont en fait constitués, ce samedi après-midi à Toulouse, comme chaque week-end. L'un déclaré en préfecture, l'autre non. Ces manifestations ont rassemblé plusieurs milliers de personnes. Pendant près de 4 heures, la mobilisation s'est déroulée dans une ambiance bon enfant.

Un peu de danse pour se dégourdir les jambes après trois heures de marche dans les rues de Toulouse. #GiletsJaunes#ActeXVIIpic.twitter.com/TwHADPZDyP — France Bleu Occitanie (@bleuoccitanie) March 9, 2019

Fin de mobilisation agitée

En fin d'après-midi, des échauffourées ont éclaté en plusieurs points entre manifestants et forces de l'ordre. Quelques incidents et dégradations sont à déplorer à différents endroits à Toulouse : des jets de projectiles en direction des forces de l’ordre, des tags et des feux de poubelles. À 19h30, ce samedi, la préfecture de Haute-Garonne dénombrait 4 blessés légers parmi les forces de l’ordre et 9 interpellations en centre-ville.