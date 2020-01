Un jeune prodige du handball signe à l'USAM Nîmes Gard

Nîmes, France

Un nouveau joueur à l'USAM Nîmes Gard, un jeune Égyptien de 19 ans classé meilleur joueur lors du dernier championnat du monde des 19 ans. Un demi-centre / arrière gauche au physique impressionnant : 1,95m et près de 90 kilos. Un joueur qualifié de "pépite". Il arrivera à la toute fin janvier après la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. A 19 ans, il est déjà titulaire de l'équipe A égyptienne. Un joueur destiné à prendre la succession d'Élohim Prandi qui partira au PSG à la fin de la saison. L'USAM qui devrait recruter au moins un autre joueur d'ici le début de la saison prochaine : un arrière droit. Une arrivée et un départ, celui de Micke Brasseleur. Il ne participe plus aux entraînements de l'équipe. Selon les dirigeants, il serait en discussion avec Limoges.