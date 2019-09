Nouveau lieu d'accueil aidants-aidés à Laval : les associations saluent un progrès

Laval, France

Regrouper l'accueil de jour des patients atteints d'Alzheimer ou Parkinson avec la plateforme dédiée à leurs aidants : c'est chose faite à Laval depuis début septembre. De nouveaux locaux ont ouvert au 62 rue Davout : une salle pour se relaxer, une autre pour rencontrer des responsables d'association ou une psychologue... Tout est pensé pour qu'aidant et aidé soient proches tout en ayant chacun leur espace.

Un lieu unique

L'accueil de jour destiné aux malades permet à l'aidant de souffler. Deux animatrices et une dizaines de soins sont présentes. "Les aidants ne veulent pas quitter leurs aidés, explique Laure Etheve, déléguée départementale de France Parkinson en Mayenne. S'ils sont tous les deux dans la même structure, mais chacun dans leur activité, ça ne peut être que bénéfique !". "Ça permettra à tout le monde de profiter d'un lieu commun unique où trouver des informations, où des réunions et groupes d'entraide seront organisés", ajoute Paul Choisnet, président départemental de France Alzheimer.

Pour la ville et le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS), il s'agit de faciliter la vie des aidants pour leur éviter de faire la navette entre deux endroits, comme c'était le cas avant. "On avait vraiment la volonté de regrouper l'ensemble des services qui prennent en charge les malades souffrant de troubles neurodégénératifs et ceux utiles à leurs aidants", indique Brigitte Renault, directrice adjointe du CCAS. Désormais, les activités, comme le taï-chi ou la réflexologie, ne sont plus éparpillées entre plusieurs maisons de quartier.

Permettre aux aidants de souffler

L'association des sclérosés en plaque, France Alzheimer et France Parkinson vont effectuer des permanences au sein même des locaux. "La plateforme a vraiment pour but de soutenir les aidants, et nous pourrons être en contact avec eux, estime Paul Choisnet. Aujourd'hui, les familles souffrent beaucoup de devoir aller de guichet en guichet".

Ça permet d'avoir un lieu identifié avec une permanence d'accueil et des personnels dédiés aux aidants.

L'objectif est aussi de maintenir un lien social pour ces proches accaparés par la maladie : "les personnes voient de moins en moins les amis quand les discussions deviennent plus difficiles, explique Laure Etheve. Là, ils se retrouvent avec des gens avec qui ils peuvent échanger".

En Mayenne, le nombre d'aidants est estimé entre 23.000 et 25.000. Depuis 2018, 168 aidants sont suivis au sein du CCAS de Laval, et 60 malades hébergés en accueil de jour.