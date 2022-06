Nouveau livre choc sur les Ehpad : "Plus de 80 % des résidents ne veulent pas entrer ou rester dans l'Ehpad"

Gérard Brami est l'auteur du livre "La fin des Ehpad ? Réalités ignorées et vérités rejetées". Il publie une enquête édifiante aux éditions Vérone. Docteur en droit, il a également dirigé des Ehpad pendant 40 ans. C'est son 30ᵉ livre. A voir en vidéo ici.

Dans votre livre il y a un mot qui revient souvent c'est souffrance.

"Tout est résumé avec ce chiffre extraordinaire : plus de 80 % des personnes âgées et de leurs familles ne veulent pas entrer ou faire entrer leurs parents en Epad. Si vous connaissez une entreprise qui est capable de vivre avec un tel sondage négative, avec des telles statistiques négatives. Il y a vraiment une souffrance. Ce sont des indications précises."

Ça veut dire qu'ils sont forcés à aller en Epad ?

"Pratiquement oui."

On l'apprend dans votre livre. La durée moyenne de séjour en Ehpad décroit, c'est le constat que vous faites. Ca veut dire qu'on meurt plus vite une fois placé en Ehpad ?

"Absolument. Quand je me permets de dire : "La fin des Epad avec un point d'interrogation", ce n'est pas négatif à l'égard des Epad. J'ai été directeur pendant 40 ans. Il y a 20 ans de ça, on était à peu près à 6, 8 ans de durée moyenne de séjour. Aujourd'hui, on est à moins de 3 ans."

Ça veut dire qu'on meurt plus vite ?

"Ça veut dire qu'on rentre plus tard et vous avez raison, qu'on meurt plus vite. C'est probablement une question d'argent, surtout une question d'argent. On rentre au dernier moment et on y reste moins de deux années. Un tiers des personnes âgées qui entrent en Epad quittent leur Epad dans la première année."

A qui la faute ?

"Pour moi, la responsabilité majeure reste une responsabilité politique et technocratique. Prenons le début des années 2 000. Je résume : on baisse le nombre de lits dans les hôpitaux. En créant quoi ? Des espaces privés à but commercial à 3 000 € par mois."

Comment faire pour que ça se passe mieux en quelques mois ?

"Il y a un élément négatif. L'Epad. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas domicile. La seule chose dont rêve la personne âgée, c'est d'être à son domicile, c'est de finir sa vie à domicile, c'est de mourir à domicile. Je viens de rédiger une proposition de loi, peut être à proposer à certains députés après les élections. Il faut que l'Epad devienne domicile."