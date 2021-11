Nouveau-nés hospitalisés : le gouvernement dévoile une charte pour mettre fin à la séparation parents-enfants

"Nous ne voulons plus jamais que l'enfant soit séparé de ses parents à sa naissance", souligne Charlotte Bouvard, fondatrice de SOS Préma. Le secrétaire d'État à l'Enfance, l'association SOS Prema et la Société Française de Néonatalogie (SFN) ont dévoilé ce mercredi à l'hôpital Hautepierre de Strasbourg la "charte du nouveau-né hospitalisé", à l'occasion de la journée mondiale de la prématurité. Son objectif principal sera d'éviter que l'enfant ne soit séparé de ses parents. Aujourd'hui environ 10% des nouveaux-nés sont hospitalisé directement après la naissance, conduisant souvent à une séparation de l'enfant et des parents, immédiatement après la naissance, mais aussi dans les jours voire semaines qui suivent.

Objectif "zéro séparation"

La charte, diffusée auprès de 490 services de néonatalogie en France, est construite en 10 points autour du principe de "zéro séparation". Elle prévoit une "présence continue, 24 heures sur 24, d'au moins l'un des parents" auprès de l'enfant, d'autoriser "la participation des parents aux soins" reçus par le bébé et reconnaît leur "rôle protecteur (...) dans la prise en charge de la douleur" du nourrisson. Adrien Taquet, le secrétaire d'État chargé de l'Enfance et de la Famille, a également annoncé le lancement, en 2022, d'un appel à projet visant à expérimenter, sur 10 sites en France, la "sortie précoce" des nouveau-nés accueillis en service de néonatologie avec la mise en place d'équipes mobiles permettant la poursuite des soins à domicile. Ce dispositif expérimental sera financé à hauteur de 2,6 millions d'euros pendant 3 ans.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Nous ne voulons plus jamais que l'enfant soit séparé de ses parents à sa naissance", a souligné Charlotte Bouvard, fondatrice de SOS Préma, association qui milite pour l'amélioration de la prise en charge des enfants prématurés et de leurs familles. Cette séparation "est absolument inacceptable et toutes les preuves scientifiques montrent combien (la présence des parents) est essentielle dans la construction du lien parents-enfant et le développement de l'enfant", a-t-elle insisté. Pour Adrien Taquet, la "négation du rôle de la mère" observée lors de certaines hospitalisations n'est "supportable, ni individuellement ni collectivement" et relève d'"une forme de maltraitance".

à lire aussi REPORTAGE - Journée mondiale de la prématurité, immersion dans le service de réanimation néonatale de Chambéry

"Les nouveau-nés perçoivent beaucoup de chose de leur environnement, et ont besoin en particulier des stimulations qui proviennent de leurs parents pour bien se développer", a relevé Pierre Kuhn, chef du service de néonatologie au CHRU de Strasbourg et membre de la SFN. Selon le Secrétariat d'État à l'Enfance, sur 740.000 naissances par an, 75.000 (soit 10%) sont suivies d'une hospitalisation (dont 60.000 bébés prématurés). SOS Prema précise que 39% des mères d'un bébé hospitalisé à la naissance ont rencontré leur enfant plus de 5 heures après l'accouchement, selon une enquête réalisée au dernier trimestre 2020 auprès de 1.104 jeunes parents. Cette proportion monte à 54% pour les naissances par césarienne.