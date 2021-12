Nouveau protocole à l'école : la galère des parents pour faire tester leurs enfants en Touraine

Depuis l'instauration d'un nouveau protocole à l'école, un cas de Covid ne déclenche plus systématiquement la fermeture de la classe. Mais tous les enfants doivent être testés avant de pouvoir retourner en cours. Résultat, des embouteillages dans les laboratoires et les pharmacies d'Indre-et-Loire.

La plupart des parents d'enfants en bas âge, et plus largement de ceux qui sont encore à l'école primaire, l'ont sans doute déjà expérimentée, cette galère pour faire tester son enfant ! Avec le changement de protocole sanitaire en effet, plus question de fermer une classe au premier cas positif. En revanche, tous les enfants doivent être testés négatifs avant de pouvoir retourner en cours. Résultat, avec la hausse des cas de Covid, en Indre-et-Loire laboratoires et pharmacies sont débordés, et les parents galèrent pour trouver un créneau.

Personne n'a de la place, parce que tout le monde veut faire tester ses enfants en ce moment - Une maman

Quand ce soir-là, Sonia reçoit l'appel de la maîtresse de son fils, elle ne sait pas encore que ce qui l'attend, c'est un sacré périple à travers l'agglomération tourangelle. "On reçoit l'information à 22h30. Il faut de suite chercher où on peut le faire tester. Je pense que sur Luynes, on a tous appelé la pharmacie, les labos à côté. Personne n'a de la place, parce que tout le monde veut faire tester ses enfants en ce moment".

Le but pour elle, c'est d'aller vite pour que son fils puisse retourner dans son école de Luynes, son fils qu'elle a d'ailleurs dû faire tester deux fois en 15 jours. "J'ai quand même raté trois jours de travail en quinze jours avec ces différents tests à réaliser. Je voulais absolument être sûre qu'il puisse retourner à l'école le lendemain. Donc il fallait pouvoir le faire tester très vite, avoir les résultats très vite".

C'est compliqué d'anticiper pour les parents, mais c'est aussi compliqué pour nous - Un pharmacien

Les pharmacies, de leur côté, nous confirment être littéralement assaillies d'appels de parents. Comme Alexandre Osbery, de la pharmacie du lac à Tours. "On ouvre à 9 heures et à partir de 9 heures, on a des appels tout le temps. C'est compliqué d'anticiper pour les parents, mais c'est aussi compliqué pour nous".

Compliqué aussi pour les personnels enseignants. Cette directrice d'une école du sud-est du département rappelle qu'un test négatif réalisé aussi vite ne signifie pas que l'enfant ne déclenchera pas les symptômes un peu plus tard. "Le seul conseil qu'on peut donner aux parents, c'est de les faire tester sept jours plus tard, mais ça reste un conseil".

En Touraine, des tests salivaires pour les enfants sont notamment possibles tous les jours, sans rendez-vous, au pôle Vinci à Chambray-lès-Tours.