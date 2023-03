Nouveau rassemblement contre la réforme des retraites devant la préfecture du Puy-de-Dôme ce mardi

Environ 200 personnes se sont réunies devant la préfecture du Puy-de-Dôme, à Clermont-Ferrand, pour dire "non" à la réforme des retraites mais aussi pour protester contre l'utilisation de l'article 49.3 par le gouvernement Borne. Un rassemblement qui s'est terminé par des tensions, place de la Victoire, entre policiers et manifestants. Plusieurs interpellations ont eu lieu.

ⓘ Publicité

La colère gronde toujours autant chez les manifestants, qui se disent déterminés pour le retrait du projet de loi. De son côté, Emmanuel Macron s'exprimera mercredi dans les journaux télévisés de 13H sur les chaînes TF1 et France 2. Le chef de l'Etat qui n'envisagerait pas de dissoudre l'Assemblée, ni de remanier le gouvernement, ni de convoquer un référendum sur la réforme.

Des manifestants qui n'attendent plus grand chose du chef de l'Etat

Qu'attendent-ils cette interview télévisée ? Réponse : "malheureusement, pas grand chose", lâche Emma, étudiante clermontoise venue manifester pour la première fois mardi soir. "Ce que j'attends principalement, c'est qu'il fasse un discours, à la limite qu'il s'excuse auprès des français, qu'il se rende compte qu'il a été trop loin. Mais ça n'arrivera jamais."

A quelques mètres, dans le rassemblement, Fabien tient une pancarte où il est inscrit Tu ne sens pas notre colère ? Viens, on va te l'expliquer !. Ce professeur ces écoles manifeste depuis le début du mouvement. "Plus ça va, plus ma colère est grande. J'attends qu'il ouvre les yeux, qu'il calme la situation, qu'il retire sa réforme. On a un président qui provoque les gens."

Un retrait de la réforme paraît peu probable pour Anne-Laure, membre du syndicat Solidaires Auvergne. "Mais si c'était le cas, tant mieux, et on passera à l'offensive pour retrouver la retraite à 60 ans, obtenir l'augmentation de l'ensemble des revenus, salaires, retraites, minimas sociaux... et des conditions de vie dignes pour toutes et tous."

Les manifestants ont été invités à déposer des poubelles à l'entrée de la préfecture en soutien au travail des éboueurs. © Radio France - Emma Saulzet

Les différents syndicats appellent à une mobilisation massive jeudi 23 mars. "Si ce projet de loi passe, ce sera le début des multiples projets de casse sociale qui n'en finiront pas", ajoute Anne-Laure.