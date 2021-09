Nouveau record d'abandons d'animaux cet été, selon la SPA, qui dénonce le marché de "l’animal objet"

Un nouveau record d'abandons d'animaux a été battu cet été, annonce la SPA dans un communiqué publié ce mardi 7 septembre. La plus forte hausse concerne les chats, notamment les chatons, et les petits rongeurs et reptiles. L'association appelle à mettre un terme au phénomène de "l'animal objet".

Les bénévoles de la SPA ne savent plus où donner de la tête. Ils ont recueilli près de 17.000 animaux entre le 1er mai et le 31 août, un record pour une période estivale, indique l'association dans un communiqué publié ce mardi 7 septembre. Cela représente une augmentation de 7 % par rapport au dernier record de 2019. La SPA dénonce le "business non régulé de « l’animal objet »".

Les principales victimes de ce phénomène sont les chats : 11.669 ont été recueillis cet été, soit une augmentation de 19 % par rapport à 2019. Parmi eux, de nombreux chatons. La hausse les concernant est de 30 % par rapport à 2019. Selon les défenseurs des animaux, le manque de stérilisation et d'identification sont des composantes à part entière du problème.

Les rongeurs et reptiles de plus en plus abandonnés

Mais la hausse la plus forte concerne les Nac's (nouveaux animaux de compagnie) - lapins, hamsters mais aussi reptiles. Les abandons ont augmenté de 82 % par rapport à 2019. Au total, 850 Nac's ont été abandonnés depuis le mois de mai.

En ce qui concerne les chiens, si l'été 2020 marqué par le Covid avait engendré une baisse importante des abandons directs dans les 62 refuges et maisons SPA, cet été marque un retour au niveau des années précédentes. Au total, 4.360 chiens ont été recueillis, dont plus de 2.000 abandonnés directement à la SPA. "On enregistre cependant une baisse significative et continue des chiens issus des fourrières", indique la SPA.

856 animaux sauvés de la maltraitance

L'une des autres missions de la SPA est de travailler en coordination avec les autorités pour porter secours à des animaux victimes de maltraitance ou de négligence. Cet été, 856 animaux ont ainsi pu être sauvés et recueillis au sein des refuges de la SPA, soit cinq fois plus qu’en 2019.

Fin septembre, la proposition de loi sur la maltraitance animale sera étudiée en première lecture au Sénat. "Deux nouveaux articles de cette proposition de loi visent à interdire la vente d’animaux en animalerie et à mieux encadrer les ventes et cessions sur internet en les réservant aux seuls professionnels éleveurs" rappelle la SPA. Un moyen, espère l'association, de "stopper le business de « l’animal objet »".