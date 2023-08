Nouveau record de chaleur la nuit à Perpignan : le mercure a atteint les 30,5 degrés

Photo illustration canicule et thermometre

Il a fait plus de 30 degrés dans la nuit à Perpignan (Pyrénées-Orientales) dans la nuit de mardi à mercredi. Météo France relève 30, 5 degrés à 5 h du matin. C'est un nouveau record de chaleur la nuit dans les Pyrénées-Orientales, le dernier remonte à 2018 le mercure avait atteint 30,3 degrés.

Vigilance orange canicule toujours en cours

Le département est toujours alors en vigilance orange canicule ce mercredi, comme 37 autres. Mardi 19 départements ont été placés en vigilance rouge dont l'Aude, l'Hérault et le Haute Garonne.

La vague de chaleur se poursuit en France et le pic des températures est attendu entre mercredi et jeudi selon Météo France. La prudence et l'hydratation restent de rigueur.