Nouveau samedi de mobilisation contre le pass sanitaire au Mans

Les opposants au pass sanitaire ont manifesté pour un cinquième samedi consécutif dans les rues du Mans. Ils étaient près d'un millier mobilisés ce samedi 14 août. Le point de rendez-vous a été modifié : le rassemblement n'est pas partie du vaccinodrome, mais de la place du marché à Pontlieue avant de se diriger vers la place de la République et la préfecture.

Après l'entrée en vigueur ce lundi du pass sanitaire, notamment dans les bars et restaurants, plusieurs manifestants étaient particulièrement remontés contre la mesure. "Le seul petit plaisir de ma mère, c'était de se faire un resto avec son fils, maintenant elle ne peut plus", explique Tom, un surveillant pénitentiaire. "Moi j'ai besoin pour mon équilibre personnel d'aller à la salle de sport, je ne peux plus. J'avais prévu un voyage en Allemagne, c'est annulé, je n'en peux plus de vivre comme ça."

"Moi j'aimais bien juste aller prendre un café en terrasse quand je me promenais, maintenant je le prends dans mon jardin", raconte Patrick. Parmi les manifestants plusieurs partagent ces privations. "Si je ne peux aller au resto, tant pis, je ferais ça chez moi avec des amies", ajoute Isabelle. "Pendant les vacances, on n'a pas pu aller au zoo avec ma petite fille, ce n'est pas grave, on peut attendre."

Pour certains, hors de question de se faire tester tous les trois jours, ils assimilent cela à du chantage. Ils comptent se mobiliser à nouveau la semaine prochaine pour demander le retrait du pass sanitaire, et retrouver, selon eux, une vie normale.