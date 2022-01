Nouveau stade à Brest : une réunion constructive entre les élus et le SB29

Un pas de plus vers un stade de football moderne à Brest (Finistère). Gérard et Denis Le Saint, co-présidents du Stade Brestois 29, ont présenté mercredi 19 janvier les grandes lignes de leur nouveau projet aux élus de la métropole.

Une convergence sur la programmation

Initialement très ambitieux avec hôtel et commerces, le projet a été recentré autour du football "dans une logique d’intérêt général". "Ce moment d’échange a vu émerger une convergence sur la programmation" du futur stade, d'après le communiqué de Brest Métropole. Les maires de Brest et des 7 communes limitrophes ont accepté l'idée d'une enceinte compacte de 15.000 places, avec une surface au sol d'environ 30.000 m² au Froutven, sur la commune de Guipavas. Avec un objectif de réduction de l'impact environnemental. L'investissement, sur les bases d'un partenariat public-privé, avoisinera les 85 millions d'euros.

Les études sont attendues cet été

Prochaine étape, la remise des études juridiques et financières, est prévue entre juin et septembre. Elles permettront de valider définitivement le plan de financement et le calendrier de l’opération. Espéré au départ pour le début 2022, le futur stade ne sera pas inauguré avant fin 2025.