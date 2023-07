Nouveauté : cet été, des lectures de l'auteur de Chaminadour enrichissent les visites guidées de Guéret

Cet été, et si on en apprenait plus sur Guéret? Que vous soyez vacancier ou Creusois de souche, il y a forcément des choses que vous ignorez sur la ville-préfecture. Savez-vous par exemple que la cité administrative était autrefois un hôpital tenu par des sœurs? Et qu'à deux pas, il y avait une maison close! Pour faire connaitre toutes ces anecdotes, des visites guidées sont organisées par l'office de tourisme l'été. Et pour la première fois, deux d'entre elles sont enrichies par des lectures des textes de Marcel Jouhandeau, auteur de Chaminadour, qui s'est beaucoup inspiré de Guéret dans ses écrits.

Une visite guidée avec trois intervenants

Mercredi 26 juillet, s'est déroulée cette première visite contée, organisée en partenariat avec le festival Sortilèges de la pleine lune .

La première partie se déroule comme une visite historique traditionnelle. Le groupe découvre ainsi l'histoire de la place Bonnyaud et de l'hôtel de ville. Il visite ensuite l'hôtel du Département. La visite se poursuit dans la vieille ville. C'est là que commencent les lectures des textes de Marcel Jouhandeau.

Christophe, comédien de la troupe de théâtre guérétoise La Glabhouille, lit les textes de Marcel Jouhandeau, dans le cadre de ces visites. © Radio France - Camille André

L'auteur du fameux Chaminadour s'est beaucoup inspiré du Guéret des années 20 dans ses chroniques. Ses descriptions donnent une idée de ce à quoi ressemblait la ville à l'époque, et de l'ambiance qui y régnait. Cela donne des clés pour mieux comprendre l'évolution du centre-ville. Trois intervenants se succèdent pour animer cette visite.

Prochaine visite contée, le 9 août

La prochaine visite guidée de Guéret accompagnée de lectures, se déroulera mercredi 9 août à 10h15. Ce sera la dernière proposée cet été.

Ces visites permettent de découvrir l'intérieur de l'hôtel du Département, avec ses tapisseries et ses plafonds anciens. © Radio France - Camille André

Par ailleurs, des visites historiques plus classiques de la ville sont organisées tous les mercredis :

Le 2 août 2023 à 10:15

Le 16 août 2023 à 10:15

Réservations au : 05 55 52 14 29