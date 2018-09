Trois nouveaux commandants sont arrivés à la Base Aérienne d'Orange. Le colonel Jordi Vergé devra préparer l'arrivée des futurs Rafale sur la BA 115. le Lieutenant-colonel Renou dirigera l'escadron de soutien technique et le lieutenant Colonel Jean pilotera l'escadron d'hélicoptères.

Orange, France

Le colonel Olivier Brault quitte Orange pour le Centre des Hautes Etudes Militaires (CHEM). Le colonel Brault était le premier commandant de la BA 115 issu des commandos de l'Air. Au moment de transmettre le commandement, il confiait qu'il était "face à cette contradiction de devoir accepter de revenir sur sa décision prise il y a 25 ans de quitter les bureaux pour le plein air". Le colonel a également fait allusion aux "jeunes pousses" du centre de préparation opérationnelle du combattant de l'armée de l'air à Orange.

Le général de corps aérien Jean Rondel a confirmé l'arrivée future d'une vingtaine de Rafale à Orange à l'horizon 2021-2023. Le nouveau commandant de la base aérienne 115 d’Orange, le colonel Jordi Vergé "prépare les dossiers pour l'arrivée des Rafales". Cet ex-mécanicien assure que "l'Armée de l'Air propose cette base pour accueillir ce nouvel avion. C'est un défi pour les aviateurs et les services de soutien."

Faire voler des appareils qui commencent à être vieux

Le commandement de l’Escadron de soutien technique aéronautique 2E.005 « Baronnies » a été remis au lieutenant-colonel David Renou pour gérer les économies de budget et la maintenance des hélicoptères et des Mirage 2000 : "c'est environ 400 personnes à Orange. Le personnel mécanicien est tourné vers les économies pour faire de l'efficience, faire au mieux avec ce qu'on lui donne. On est réputé pour notre capacité de débrouillardise. Il faut faire preuve d'ingéniosité pour faire voler des appareils qui commencent à être relativement vieux."

Le commandement de l’Escadron d’hélicoptère 5/67 « Alpilles » a été remis au lieutenant-colonel Eric Jean.

