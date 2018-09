Nouveaux effectifs : une bouffée d'air pour la police et la justice à Limoges

Par Jérôme Edant, France Bleu Limousin

En cette semaine de rentrée, le tribunal et le commissariat de Limoges ont accueilli de nouveaux affectifs, qui viennent résorber en grande partie le sous-effectif dont souffraient les services judiciaires et la police de Limoges. Mais les syndicats attendent un peu plus.