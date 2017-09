Nouveaux horaires pour la préfecture de Dordogne

A partir de ce jeudi 20 septembre, les horaires de la préfecture de Périgueux changent. Les guichets ne seront désormais ouverts que trois matinées par semaine.

Du changement à la préfecture de Périgueux. A partir de ce jeudi 20 septembre, elle sera ouverte le lundi et le vendredi de 8h30 à 12h et le mercredi de 8h30 à 13h. Les guichets destinés au permis de conduire et aux cartes grises seront fermés le mardi et le jeudi avant une fermeture définitive dans les prochains mois. La préfecture conseille de réaliser ces démarches sur le site ants.gouv.fr. Les guichets d'accueil des étrangers restent ouverts les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h30 à 12h.