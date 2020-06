Les horaires d'ouvertures des déchetteries du Thym à Moutier-Rozeille et des Alluchats, à Faux-la-Montagne, évoluent. Afin de limiter les risques sanitaires, vous devez toujours prendre rendez-vous avant de vous rendre sur place.

Nouveaux horaires pour les déchetteries de Moutier-Rozeille et Faux-la-Montagne

Les déchetteries du Thym à Moutier-Rozeille, et des Alluchats à Faux-la-Montagne dévoilent leurs nouveaux horaires d'ouverture. Les deux déchetteries de la communauté de communes Creuse Grand Sud reçoivent toujours les particuliers sur rendez-vous. Les créneaux sont fixés tous les quarts d'heure, de manière à ce que le nombre de personnes présentes sur les sites reste limité.

La semaine du 2 juin :

A la déchetterie du Thym : mardi de 7h45 à 12h45 ; mercredi de 7h45 à 12h30 et de 13h30 à 17h45 ; jeudi et vendredi de 13h30 à 17h45 ; samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h45 .

: mardi de 7h45 à 12h45 ; mercredi de 7h45 à 12h30 et de 13h30 à 17h45 ; jeudi et vendredi de 13h30 à 17h45 ; samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h45 . A la déchetterie des Alluchats : mercredi et vendredi de 9h à 11h45 et de 13h30 à 17h45 ; samedi de 9h à 11h45.

La semaine du 8 juin :

A la déchetterie du Thym : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à 17h45 ; mercredi de 7h45 à 12h30 et de 13h30 à 17h45 ; samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h45.

: lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à 17h45 ; mercredi de 7h45 à 12h30 et de 13h30 à 17h45 ; samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h45. A la déchetterie des Alluchats : mercredi et vendredi de 9h à 11h45 et de 13h30 à 17h45 ; samedi de 9h à 11h45.

Les créneaux horaires sont distribués de manière à ce que le nombre de personnes sur le site ne dépasse pas trois particuliers et un professionnel pour le Thym et deux particuliers et un professionnel pour les Alluchats.

Comment prendre rendez-vous ?

Vous pouvez vous inscrire au 05 55 67 79 98, auprès du siège de la Communauté de communes. Les horaires d'ouvertures habituels sont : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h. Les enregistrements doivent se faire minimum 48h à l'avance.