Nouveaux messages de Michel Ange Flori sur ses panneaux d'affichages géants .

Par Philippe Boccara, France Bleu Provence

Si vous habitez dans les secteurs de Toulon, La Seyne sur Mer et Six Fours , vous avez peut être aperçu deux panneaux 4 par 3 sur lesquels on pouvait lire un message plutôt spécial.En grosses lettres , cette phrase," le prix Benalla remis à Didier Andrieux , commandant de Police à Toulon".